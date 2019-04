United City Bikes lancia la bici elettrica pieghevole più leggera al mondo

La startup svizzera United City Bikes sta per aprire i preordini per la sua bicicletta elettrica pieghevole più leggera del mondo. The ONE, questo il nome scelto dall'azienda, pesa 12,5 kg e si piega in soli 10 secondi. Questa bici ha già riunito una community di oltre 12000 persone in tutto il mondo che hanno deciso di iscriversi alla newsletter per sapere quando poterla acquistare.

The ONE è dotata di un design funzionale ed elegante e di un look minimale. Si tratta della bicicletta elettrica pieghevole più leggera al mondo e si riduce ad una dimensione compatta di 25 cm di spessore. Sarà disponibile all'acquisto tramite preordine sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo alla fine di aprile, mentre le spedizioni partiranno durante l'estate.

The ONE! / United City Bikes

La prima e-bike in lega di magnesio

The ONE è stata realizzata in lega di magnesio ed è stato possibile renderla così compatta grazie ad un sistema magnetico brevettato che rende le due ruote saldamente unite. United City Bikes ha riferito che The ONE è una e-bike per pendolari e ciclisti di ogni livello e che è dotata di un motore ad alta velocità con un'alta efficienza di conversione energetica del 95%.

Si può percorrere fino a 60 km con una sola carica e il design brevettato della sella offre un comfort extra. La versione europea raggiunge una velocità massima di 25 km/h in modalità assistita, mentre quella americana può arrivare fino a 32km/h in modalità puramente elettrica tramite il comodo acceleratore a pedale. Per fermarsi, la e-bike è dotata di freni a disco.

Fino a 60 km di autonomia con una sola carica. / United City Bikes

Un design elegante con un look minimale

L'estetica minimale è resa possibile dal sistema di trasmissione a ingranaggi e dalla batteria integrata nel corpo della bici. La struttura brevettata le conferisce un aspetto elegante e un corpo robusto con un carico massimo di 100 kg. Tutti i cavi sono stati accuratamente nascosti all'interno della struttura, rendendo questa bicicletta resistente anche ad acqua e agli agenti atmosferici. Il comodo sistema brevettato di piedini di rinforzo integrato le permette anche di rimanere in piedi da sola.

Tutti i membri del team di United City Bikes sono molto attenti all'ambiente e ci hanno riferito che uno dei loro sogni è quello di vedere sempre più persone abbandonare le auto in favore delle biciclette elettriche. The ONE ha un prezzo di 699 dollari che verrà scontato del 55% solo durante i preordini.

I preordini si apriranno il 25 aprile sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo che durerà 35 giorni.

Cosa ne pensate? Spendereste anche voi 700 dollari per salvaguardare l'ambiente?