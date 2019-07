Unimoke, che passione! La nostra recensione dopo 1000 km

Scorciatoie:

Unimoke è una e-bike, cioè una bicicletta con motore elettrico che supporta la pedalata, prodotta in Germania, precisamente qui a Berlino, anche se il produttore, Urban Drivestyle, ha le sue radici a Maiorca. L'azienda offre anche altri tipi di veicoli, come lo Swing o l'E-Roller Boost X. Naturalmente, nel ventaglio dei suoi prodotti non poteva mancare anche una bicicletta elettrica pieghevole. La prima Unimoke è stata realizzata tramite una strategia di crowdfunding ,mentre oggi siamo alla quinta generazione, in cui Urban Drivbestyle ha mantenuto il design generale, ma allo stesso tempo aggiornandolo costantemente dimostrando una certa evoluzione.

Come si guida Unimoke?

A differenza di molte altre e-bike, il motore della Unimoke è chiaramente percepibile durante la guida, sia acusticamente che attraverso la sua propulsione. Senza supporto motore, che è possibile regolare in nove fasi con i pulsanti posti sul lato sinistro del manubrio, questa bici da 30 kg di peso risulta abbastanza difficile da spostare.

Il motore Bafang da 250 watt a motrice posteriore spinge i pedali con forza quasi immediatamente. Il suono del motore ricorda sempre un po' i veicoli futuristici dei film di Star Wars. Gli pneumatici spessi sui cerchioni da 20 pollici mostrano un rumore dovuto alla loro rotazione piuttosto marcato e anche piuttosto forte. Avrete dunque capito che non passerete di certo inosservati.

Unimoke si dimostra affidabile su qualsiasi superficie. / © AndroidPIT

Tuttavia, la sua potenza e solidità di dimostra utile guidandola su qualsiasi tipo di superficie. Non importa se vi trovate in strada, ciottolato, sentiero forestale, fango o addirittura sabbia! Unimoke sarà in grado di accompagnarvi ovunque senza il minimo problema, grazie al cambio a sette velocità che vi aiuterà nelle partenze, soprattutto nelle salite.

La dimensione delle ruote non è eccessiva e assicura che Unimoke sia abbastanza maneggevole nonostante il suo peso. È facile fare lo slalom in mezzo al traffico!

Il lungo sedile presenta due vantaggi: il conducente è in grado di variare la posizione di guida in base alle sue esigenze e, inoltre, rende anche possibile poter portare con sé un'altra persona senza troppi problemi. In questo caso infatti, sono anche presenti degli appositi poggiapiedi da montare in diversi punti del telaio.

I lati positivi

A prima vista, si potrebbe pensare che questa e-bike sia solo una specie di "gioco di design". Il grande faro anteriore produce molta luce e fa sembrare la Unimoke una vera e propria moto, così che le persone tendono a prestare più attenzione rispetto ad una comune bicicletta. Inoltre, come abbiamo già detto, gli pneumatici larghi garantiscono una guida sicura su tutte le strade, mentre la batteria, posta al centro del telaio in acciaio, gli garantisce una buona stabilità.

Il "blocco di accensione" della Unimoke si trova sulla batteria. / © AndroidPIT

La Unimoke padroneggia anche le abilità classiche della bicicletta. I freni a disco Tektro (tipo Tektro HD-E350) sono potenti ma gestibili. Il cambio Shimano SL-M310 a sette marce si sposta in modo diretto e pulito e i pedali possono essere ripiegati per il trasporto a mano.

Nel nostro test, la Unimoke ha mostrato anche una qualità che è piuttosto rara negli oggetti di uso quotidiano: è sempre divertente da guidare. Chiunque l'abbia provata in questi ultimi tre mesi, lo ha sempre fatto con un enorme sorriso in volto. In strada le persone si girano immediatamente a guardarla e si chiedono che tipo di mezzo sia. Naturalmente, il design non piace proprio a tutti!

I lati negativi

Il primo aspetto negativo di cui parlare è l'autonomia. Infatti, con una carica completa della batteria è possibile percorrere tra i 45 e i 55 chilometri, a seconda del terreno e del peso del conducente (nel mio caso non proprio leggero).

Naturalmente, il raggio d'azione dipende anche dallo stile di guida e dal livello di supporto motore selezionato. Tuttavia, quasi nessuno utilizzerà per molto tempo senza di esso, perché guidare la Unimoke senza la sua potenza è abbastanza noioso. Inoltre, la posizione di guida non assicura uno sviluppo ottimale della pedalata, soprattutto per via del peso della bici di quasi 30 chili che si fa sentire parecchio quando la batteria si scarica completamente.

Il display è sempre di facile lettura. / © AndroidPIT

Parlando di chilometri, non è facile percorrerne molti solo per via della durata della batteria, ma anche per via della sella che non permette una posizione ottimale e, quindi, risulta scomoda. Per quanto riguarda la mia esperienza, adoro andare in bicicletta, ma dopo circa 20 chilometri a bordo della Unimoke ho necessariamente bisogno di una pausa più lunga. In generale, dunque, Unimoke non è particolarmente adatta a persone molto alte o troppo basse, poiché l'altezza del sedile non è regolabile. Al contrario, il manubrio permette di essere regolato in avanti o indietro, ma non troppo.

Quanto costa Unimoke?

Se desiderate acquistare una Unimoke sappiate che dovrete spendere 2890 euro e aspettare un po', perché i tempi di consegna sono diversi a seconda della colorazione che sceglierete. All'interno del suo store online, Urban Drivestyle offre inoltre un sacco di accessori molto utili che faranno lievitare il prezzo. Volete cambiare i parafanghi? Altri 99 euro. Luce posteriore? 59 euro. Molti di questi accessori si adattano perfettamente e rendono Unimoke ancora più utile, ma a caro prezzo.

Vi consigliamo dunque di monitorare costantemente il sito web o la pagina Facebook di Urban Drivestyle perché regolarmente vengono offerti sconti o promozioni particolari.

Chi dovrebbe acquistare Unimoke?

Se state pensando di acquistare Unimoke, dovreste prima di tutti considerare tre aspetti: non dovrete essere troppo bassi (sotto 1,60 metri), troppo alti (oltre 1,90 metri) e, soprattutto, non timidi. Dopo aver spero tre mesi in sua compagnia, ancora oggi vengo fermato da qualcuno che mi chiede che tipo di bici o moto sia.

Con questa bici vi distinguerete. Garantito! / © AndroidPIT

Naturalmente, Unimoke non è una bicicletta per viaggi impegnativi e non è progettata per percorrere lunghe distanze senza supporto motore. A parte questo, si sente a casa su qualsiasi superficie, sia su strada che sterrato. È potente, affidabile e piacevolmente manovrabile e dimostra una certa sicurezza grazie al suo buon baricentro, freni robusti e pneumatici larghi.

Ma soprattutto, è davvero divertente da guidare! Mi aspettavo che il suo fascino potesse diminuire dopo pochi giorni o settimane, ma fortunatamente questo non è accaduto. Anche dopo ben 1000 chilometri percorsi, mi diverto sempre di più a guidarla.

Infine, vi è anche da considerare che questa e-bike ha fatto sì che si creasse una bellissima community di persone che si incontrano periodicamente, parlano e si divertono con le loro Unimoke. Anche gli stessi dipendenti di Urban Drivestyle sono a disposizione per aiutare e consigliare gli utenti prima e dopo la vendita, affrontando ogni problema trovando sempre una soluzione rapida e comoda.

Vi piacerebbe poter circolare per le strade della vostra città con una e-bike come la Unimoke?