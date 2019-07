USA vs FaceApp: l'app russa è ora sotto inchiesta

Il comitato nazionale democratico ha inviato un'allerta per "salvaguardare le campagne presidenziali del 2020" relativa all'utilizzo di FaceApp, la quale causerebbe troppe preoccupazioni per via della nazionalità degli sviluppatori russi. Secondo un rapporto della CNN, il senatore Chuck Schumer ha chiesto ufficialmente all'FBI e alla FTC di condurre un'indagine di sicurezza nazionale sulla nota applicazione.

NEW: First to @NBCNews: @SenSchumer is asking the FBI and FTC to conduct a federal national security & privacy investigation into the Russia-based company, Face-App, which is producing all of those aged photos of your friends you’re seeing on social media.



