Vader Immortal: il nuovo film interattivo di Star Wars in realtà virtuale

Sviluppato da ILMxLAB, (una filiale di Industrial Light & Magic e parte di LucasFilm Ltd.), Vader Immortal è un'avventura basata su Star Wars che si vive attraverso la prospettiva di un contrabbandiere catturato dall'Impero Galattico vicino alla base segreta di Vader. Senza spoilerare troppo, vi diciamo solo che c'è qualcosa di speciale che porta il Sith ad avere un particolare interesse verso il suo destino. E sì, questo comporta la possibilità di usare una spada laser.

Sì, potrete anche usare la spada laser! / Immagini per gentile concessione di ILMxLAB

Innanzitutto, è importante sottolineare che questo non è un videogioco. Chiunque sia alla ricerca di un moderno Jedi Knight VR dovrà continuare ad aspettare. Questo titolo ricorda piuttosto una lunga serie di cutscenes interattive. Mentre la storia si svolge, vi verrà richiesto di compiere determinate azioni come camminare verso una certa area, raccogliere un oggetto, tirare una leva, oppure salire una scala. Ma a differenza dei videogiochi, non è possibile "fallire" e non ci sono ulteriori opzioni. Bisognerà sempre seguire la sceneggiatura, facendoti sentire come un attore in un film di Star Wars.

100% Star Wars

Ciò che Vader Immortal manca in interattività, lo compensa con l'atmosfera. ILMxLAB può essere orgogliosa di aver creato un'esperienza Star Wars che si presenta autentica per il franchise. Contrabbandieri, sparatorie tra stormtrooper, jedi, fughe scattanti, spadaccini e persino un'astuto droide come spalla. Insomma, sono presenti tutti gli elementi più importanti.