Vale la pena comprare l'S8 o meglio aspettare l'S9?

S8 e S8+: quando le dimensioni contano

La linea Galaxy S di Samsung riesce ogni anno a conquistare tantissimi utenti in tutto il mondo. Design elegante e display eccellente sono due delle caratteristiche più amate, ma non le uniche. La fama che il brand e questa linea di dispositivi di fascia alta si sono conquistati nel tempo danno una spinta in più a dei dispositivi ben fatti ed al passo con le tecnologie del mondo mobile.

Il Galaxy S8 e la sua variante Plus si distinguono per pochi dettagli che consistono nelle misure (in alcuni casi contano e come): schermo di 5,8 per la versione standard e di 6,2 pollici per il modello plus che vanta anche una batteria più ampia (3500mAh invece di 3000mAh).

Le differenze tra i due modelli non sono tante. / © AndroidPIT

La differenza nelle dimensioni non colpisce subito all'occhio ma si percepisce maggiormente nella presa o quando si cerca di raggiungere il lettore d'impronte collocato accanto al sensore della fotocamera. Per quanto riguarda la batteria invece, l'S8+ regala qualche ora in più di autonomia.

A distinguere i due modelli vi è poi il prezzo: 829 contro 929 all'uscita dei dispositivi, 500 e 600 euro al momento sulle piattaforme online.

Samsung Galaxy S8 vs. Samsung Galaxy S8+ – Specifiche tecniche @VARIANT Samsung Galaxy S8+ Dimensioni: 148,9 x 68,1 x 8 mm 159,5 x 73,4 x 8,1 mm Peso: 152 g 173 g Capacità della batteria: 3000 mAh 3500 mAh Dimensioni del display: 5,8 pollici 6,2 pollici Tecnologia display: AMOLED AMOLED Schermo: 2960 x 1440 pixel (568 ppi) 2960 x 1440 pixel (531 ppi) Fotocamera frontale: 8 megapixel 8 megapixel Fotocamera posteriore: 12 megapixel 12 megapixel Flash: Dual-LED Dual-LED Versione Android: 7.0 - Nougat 7.0 - Nougat Interfaccia utente: TouchWiz TouchWiz RAM: 4 GB 4 GB Memoria interna: 64 GB 64 GB Memoria removibile: microSD microSD Chipset: Samsung Exynos 8895 (Samsung Galaxy S8)

Qualcomm Snapdragon 835 (Samsung Galaxy S8)

Samsung Exynos 8895 Numero di core: 8 8 Velocità di clock: Non disponibile 2,3 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC, Bluetooth HSPA, LTE, NFC, Bluetooth

Meglio aspettare l'arrivo del Galaxy S9

Attendere l'arrivo del Galaxy S9 potrebbe invece essere la scelta migliore per risparmiare ulteriormente sull'acquisto di S8 e S8+ o semplicemente per chi non vuole rinunciare alle ultime novità introdotte dal produttore.

Per quanto riguarda il primo punto, l'esperienza insegna che il momento migliore per acquistare un nuovo smartphone sono le settimane successive all'MWC. L'arrivo del Galaxy S9, dell'XZ Pro e poco dopo del Huawei P20, del nuovo flagship di LG faranno scendere i prezzi delle generazioni precedenti. Probabilmente si tratterà del mese di marzo o aprile, ma armarsi di un po' di pazienza potrebbe aiutare a risparmiare qualche soldo.

Le novità in termini di design non saranno stravolgenti ma del resto chi segue le vicissitudini della famiglia Galaxy S sa bene come questa sia la tradizione. Un cambio di rotta in termini di design è stato introdotto con il Galaxy S6, mentre S7 e S8 hanno semplicemente migliorato un design risultato vincente. E, del resto, è impossibile discordare sul fatto che siano entrambi eleganti e maneggevoli, soprattutto nelle versioni più compatte.

Galaxy S7 e S8 a confronto. / © AndroidPIT

L'S9 non sarà da meno e cercherà di migliorarsi ancora una volta nell'esperienza offerta all'utente. La fotocamera potrebbe offrire una versione slow motion anche per i video; lo scanner dell'iride verrà ottimizzato e utilizzato per sbloccare il dispositivo tramite il riconoscimento del volto in modo più rapido e sicuro. Questo almeno è quanto si vocifera sotto il nome di Intelligent scan. Anche le Animoji, introdotte da Apple con l'iPhone X, saranno parte del pacchetto promettendo una condivisione più semplice e migliore rispetto al rivale.

Che ne sarà di Bixby? In fase di ottimizzazione non mancherà all'appello ma non fantasticate troppo circa le sue capacità linguistiche. Il supporto all'italiano non sembra essere ancora disponibile ma l'assistente digitale di Samsung sembra volersi rendere utile fin dall'accensione del Galaxy S9 aiutando gli utenti a gestire la configurazione del dispositivo stesso. Sarà quindi interessante vederlo all'opera anche se, personalmente, non credo riuscirà ad accantonare Assistant, per ora almeno. Il Galaxy S9 farà la sua bella figura all'MWC, non vi sono dubbi. Innovativo o meno, raccoglierà i consensi dei fan della linea, e non solo.

L'MWC potrebbe farvi cambiare idea

Potrebbe sembrarvi assurdo ora ma attendere l'arrivo dell'S9 e degli altri flagship in arrivo durante il Mobile World Congress di Barcellona o il mese successivo, potrebbe anche farvi cambiare idea su quello che sarà il vostro prossimo smartphone.

Sia Sony che Huawei sono pronti a sorprenderci dal lato della fotocamera e sappiamo bene come entrambi se la cavino bene in questo settore. Il produttore giapponese, tra le altre cose, è pronto a rivoluzionare le linee della serie Xperia e, a proposito di rivoluzioni in corso, sembra che anche LG sia intenzionata a proporre un successore del G6 ottimizzato sotto diversi aspetti. Insomma, i maggiori brand del mondo mobile ce la metteranno tutta per attirare le vostre attenzioni.

Personalmente, se stessi pensando si sostituire il mio smartphone, attenderei la fine dell'MWC per vedere un po' cosa offrono il nuovo chiacchierato flagship di Samsung ed i suoi rivali e per virare eventualmente sull'S8 che, nel frattempo, abbasserà il suo prezzo. Una cosa è certa, se volete mettervi in tasca l'ultimo gioiellino del produttore sudcoreano, preparatevi a rompere il vostro salvadanaio perché le ultime indiscrezioni annunciano un'etichetta superiore a quella del precedente anno.

Voi state già pensando di acquistare il Galaxy S9 o ne aspettate il rilascio per fiondarvi sull'S8?