VanMoof Electrified S2 recensione: la Tesla delle e-bike

Il mercato delle biciclette elettriche e sempre più competitivo e l'alimentazione a batteria non è più sufficiente per attirare i consumatori. In Europa stiamo entrando nell'era delle e-bike come scelta di stile, dichiarazione di moda e come mezzo di trasporto. Nessuna e-bike incorpora questi elementi meglio della VanMoof Electrified S2.

Cos'è la VanMoof Electrified S2

Fondata ad Amsterdam nel 2009 da due fratelli, Ties e Taco Carlier, VanMoof vende ora la sua gamma di biciclette elettriche e smart bike in più di 40 Paesi. Il marchio è incentrato sullo stile di vita urbano. La stessa VanMoof afferma di essere ossessionata dalle città e con la Electrified S2, ha creato una e-bike progettata per eliminare lo stress in città.

La batteria è ben nascosta nel telaio. / © AndroidPIT

La VanMoof Electrified S2 è realizzata in alluminio verniciato, è dotata di cerchioni in alluminio anodizzato da 28 pollici, pneumatici Schwalbe Big Ben antiforatura e un motore con mozzo a ruota anteriore da 250-500W con quattro livelli di potenza.

La trasmissione è completamente chiusa ed è dotata di un sistema di tensionamento automatico della catena e di un cambio automatico integrato a 2 velocità. Sul manubrio sono presenti due pulsanti, uno su entrambi i lati. Hanno funzioni differenti: il pulsante sulla destra è il turbo quando la bici e su strada e può essere utilizzato per regolare il livello di potenza quando la bici è ferma; sulla sinistra è presente un campanello digitale e il controllo per sbloccare manualmente la bici senza l'applicazione.

Questa bici racchiude parecchia tecnologia. Mi piace molto quello che VanMoof chiama Matrix Display. È composto da 166 LED che si trovano sulla parte superiore del telaio in modo da poterlo vedere quando si guarda verso il basso dalla posizione di guida. È in grado di visualizzare la velocità, il livello della batteria e il livello di potenza in corso oltre ad essere utilizzato per sbloccare la e-bike senza l'applicazione tramite un PIN. È presente anche un altoparlante integrato che viene utilizzato sia per il campanello ad alta frequenza che per i suoni di allarme. La batteria ha una capacità di 504Wh ed è rimovibile per la manutenzione, ma non proprio per la carica.

Freni a disco meccanici anteriori e posteriori, trasmissione completamente chiusa. / © AndroidPIT

La sicurezza è una caratteristica importante di questa bici, almeno nel marketing del marchio. Inclusa la tecnologia antifurto che comprende una serratura intelligente, un sistema di antifurto integrato, il riconoscimento automatico del pilota, dadi e bulloni antifurto e monitoraggio dei furti GSM e Bluetooth.

VanMoof utilizza anche quello che chiama Bike Hunters. Una volta denunciato il furto nell'applicazione, la bici Electrified S2 invia un segnale di tracciamento. Potrete così andare voi stessi a cercarla o lasciare il lavoro sporco ai cacciatori di bici.

L'applicazione è disponibile sia per iOS che per Android / © AndroidPIT

I vantaggi della VanMoof Electrified S2

Si può vedere chiaramente l'influenza olandese nel design della Electrified S2. Non nasconde la sua robustezza. Tutto sembra estremamente ben fatto e robusto ed il design della bici fa sicuramente girare la testa in città. Diverse volte durante la mia settimana in sella alla VanMoof S2 altri ciclisti mi hanno fermato per chiedermi che bici fosse.

Premendo il piccolo e discreto pulsante sul manico destro si ottiene un aiuto in più in termini di potenza. È un sistema perfetto per l'avvio. Non consiste in vero turbo ma è davvero comodo quando ci si abitua ad usarlo. Per partire in testa dopo un semaforo rosso o per pedalare senza sforzo in salita il pulsante di spinta è di grande aiuto.

Nel corso della settimana ho migliorato l'interazione con pulsante turbo. Ogni bici elettrica dovrebbe averne uno, rende davvero speciale l'esperienza di guida sulla VanMoof.

Il pulsante boost è pratico da usare. / © AndroidPIT

Ci sono due modi per sbloccare la VanMoof Electrified S2: tramite l'applicazione o utilizzando il PIN a tre cifre. Lo sblocco tramite l'applicazione è davvero veloce. Non appena arrivate nel raggio d'azione della bici, il vostro smartphone si collegherà via Bluetooth e tutto quello che dovrete fare è toccare il lucchetto grande.

È anche possibile sbloccare la bicicletta senza l'applicazione. Premendo a lungo il tasto sinistro si avvia una sequenza di codici PIN sul display a matrice. Funziona bene e VanMoof ha fatto una grande cosa permettendo lo sblocco della bici anche senza avere lo smartphone a disposizione.

Sono rimasto colpito anche dalla durata della batteria della VanMoof Electrified S2. Il produttore afferma che l'autonomia è di 60 km in modalità di piena potenza e 150 km in modalità economica. Ci sono altre due modalità intermedie, in cui la gamma si regola di conseguenza. La batteria impiega quattro ore per una carica completa e raggiunge il 50% in 80 minuti.

Il caricatore è grande, ma il cavo è abbastanza lungo. / © AndroidPIT

La durata della batteria di una una e-bike è davvero difficile da misurare oggettivamente dato il numero di variabili che possono influenzare l'autonomia, come la temperatura, le condizioni della strada, l'intensità della pedalata, ecc. Ho usato la S2 per percorrere 10 km da e verso il lavoro tutti i giorni, così come per alcune corse più lunghe e brevi tra un giorno e l'altro. L'ho caricata due volte in sette giorni.

La ricarica viene effettuata tramite una porta sul lato inferiore del telaio. Una batteria adeguata, facilmente rimovibile è sempre un vantaggio per la ricarica ma purtroppo non è disponibile.

Lo Smart Lock può essere attivato premendo con il piede questo pulsante. / © AndroidPIT

Gli svantaggi della VanMoof Electrified S2

Per quanto mi piaccia l'idea alla base del Matrix Display, non è sempre leggibile alla luce del sole. Devo ammettere che ho usato la bici principalmente durante il giorno e ci sono stati momenti in cui ho sbirciato verso il basso e non riuscivo a distinguere la durata della batteria, per esempio. Ancora peggio quando si indossano gli occhiali da sole. Immagino che il display sia più chiaro sul modello Thunder Gray, dove si ha più contrasto tra i LED bianchi e il telaio scuro.

Non sono nemmeno un grande fan degli effetti sonori della VanMoof Electrified S2. C'è un suono del motore al risveglio della moto che avviene automaticamente quando si raggiunge la bici e questa si collega all'app (è possibile spegnerlo) e il suono è un po' infantile.

Mi ricorda una bici che avevo da bambino che aveva una scatola di effetti sonori sulla parte anteriore che simulava mitragliatrici, laser e cose del genere. Ho cercato di evitare l'usare il campanello per questo motivo anche il suono è forte, il che non è un male in città.

Bel display, ma gli effetti sonori non mi hanno convinto. / © AndroidPIT

Infine, mentre le marce automatiche funzionano molto bene, vorrei che ci fosse una terza marcia per corse più lunghe. La marcia bassa è semplicemente una marcia iniziale e si sente il cambio pochi secondi dopo la partenza. In quel momento vi ritroverete bloccati con una marcia fissa, ad una sola velocità.

Quanto costa la VanMoof Electrified S2?

La VanMoof Electrified S2 non è un pezzo di tecnologia a buon mercato. Il prezzo al dettaglio consigliato è di 3398 euro anche se VanMoof la offre al momento al prezzo scontato di 2798 euro. È disponibile in due colori, Thunder Gray e Fog White (come quello che ho provato). È possibile ordinare la S2 dal sito web di VanMoof. È inoltre possibile visitare uno dei negozi VanMoof ad Amsterdam, Berlino, Londra, New York, Parigi, San Francisco, Taipei o Tokyo.

Le luci anteriori e posteriori sono integrate nel telaio. / © AndroidPIT

Il servizio di abbonamento dell'azienda, VanMoof+, permette di noleggiare essenzialmente una bici elettrica quando lo desiderate. L'abbonamento mensile è di 25 euro al mese e comprende un servizio illimitato di assistenza, riparazioni e protezione antifurto. Se avete bisogno di chiamare i cacciatori di bici il costo è di 90 euro. Dovrete inoltre pagare 98 euro per sbloccare l'abbonamento

Conclusione

Mi ci sono voluti un paio di giri per capire davvero la VanMoof Electrified S2. Non è una bici da corsa per coloro che amano sfrecciare in città alla massima velocità. La S2 è una vera bici da città. L'obiettivo è quello di eliminare lo stress derivati dal guidare una bici negli ambienti urbani, consentendo ai ciclisti di andare oltre con poco sforzo.

Il mio momento di realizzazione è arrivato quando ho deciso di andare in ufficio con il minor sforzo possibile: faceva caldo e non volevo presentarmi tutto sudatao e appiccicoso. Ed è qui che la S2 ha dato il meglio di sé. Pedalare a 28 km/h è un piacere in città se gli ostacoli vengono alleggeriti grazie al tasto turbo.

Questa e-bike mi è davvero piaciuta! / © AndroidPIT

Alla fine della mia settimana con la VanMoof Electrified S2 mi è dispiaciuto riportarla al negozio.