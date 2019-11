Motorola stupisce mentre Apple zoppica in Europa

Vincitore della settimana: Motorola

Motorola ha reinventato l' "icona" con il nuovo Motorola Razr (2019) finalmente annunciato. È uno smartphone pieghevole davvero speciale e se pensate punti solo sugli utenti più tradizionalisti e nostalgici vi sbagliate. Con un po' di fortuna e ambizione, Motorola può svoltare il concetto di smartphone pieghevole riprendendo il vecchio Razr e ottimizzandolo per il presente e il futuro. Il nuovo Razr mantiene un formato compatto, a differenza dei pieghevoli mostrati da Samsung e Huawei, ed è così che Motorola cerca di conquistare il mercato.

Quello che sembra essere il miglior smartphone pieghevole verrà lanciato sul mercato all'inizio del 2020 ma, se siete interessati, potrete già pre-ordinarlo a partire dal 4 dicembre al prezzo di 1599 euro.

Questo è il nuovo Motorola Razr! / © Motorola

Perdente della settimana: Apple

Mentre Motorola lavora sodo per dare un futuro al suo smartphone pieghevole, Apple ha già rinunciato all'idea e vuole seppellire il telefono. Le altre lamentele rivolte a Cupertino sono più tangibili: l'Apple Card è sessista. La carta di credito, eroicamente annunciata a settembre, sta prendendo la direzione sbagliata a causa di un algoritmo.

L'algoritmo bancario infatti assegna alle donne dei limiti di spesa più bassi rispetto agli uomini. Si può essere così audaci da poter affermare che l'algoritmo non può fallire per ragioni statistiche e che c'è una ragione per questo? Ma la domanda dovrebbe essere un'altra: siamo davvero arrivati al punto in cui ci fidiamo degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale più dei nostri valori e concetti morali?

Apple Card accusata di sessismo. / © Apple

Apple ha subito un'altra battuta d'arresto sul suolo europeo. Apple Pay è quasi illegale in Germania, almeno finché non vi saranno altri metodi di pagamento sull'iPhone. I politici vogliono il santuario di Apple (il chip NFC) nell'iPhone e nell'Apple Watch.

Ma non è finita qui, perché c'è un'altra notizia legata al brand. A seconda della configurazione, il nuovo MacBook Pro da 16 pollici integra l'unità SSD più grande mai vista prima su un notebook. Bello no? Peccato però che il modello da 8 TB costi 7000 euro, non proprio per tutti!