OnePlus dà molto, Twitter fa male

Vincitore della settimana: OnePlus

Ogni sei mesi una nuova generazione di smartphone è forse un po' troppo ma questa volta OnePlus ha fatto notevoli progressi. Il nuovo OnePlus 7T ha ricevuto così tanti miglioramenti da superare il OnePlus 7T Pro. C'è più memoria, un display a 90 Hz e la stessa configurazione della fotocamera del modello Pro.

Nonostante nel frattempo OnePlus abbia aumentato i prezzi, OnePlus 7T risulta ancora più economico di molti dei suoi concorrenti. E per gli utenti è una vera tentazione! Come se non bastasse, OnePlus ha annunciato che rilascerà OxygenOS 10 basato su Android 10 anche su OnePlus 5 (T) e OnePlus 6 (T) il che dimostra come il produttore non lasci indietro i modelli precedenti. Ben fatto OnePlus!

Il OnePlus 7T contiene la fotocamera del modello Pro / © AndroidPIT

Perdente della settimana: Twitter

È risaputo come i nostri dati siano una valuta popolare. È assurdo quando si divulgano i propri dati perché viene promessa una maggiore sicurezza e poi si scopre che quegli stessi dati sono stati utilizzati per altri scopi. Avete un déjà vu?

Questo è quanto successo su Twitter. Come per molti altri servizi, è possibile impostare l'autenticazione a due fattori per rendere l'account più sicuro. Tuttavia se si è impostato il proprio numero di telefono su Twitter con questo intento, sappiate che è stato apparentemente utilizzato per scopi pubblicitari, così come gli indirizzi e-mail.

We recently found that some email addresses and phone numbers provided for account security may have been used unintentionally for advertising purposes. This is no longer happening and we wanted to give you more clarity around the situation: https://t.co/bBLQHwDHeQ — Twitter Support (@TwitterSupport) 8 October 2019

Twitter si è scusato con i propri utenti ma qualcosa di inacettabile: "Non possiamo sapere con certezza quante persone siano state colpite da questo incidente", afferma Twitter. Sembra che la piattaforma non sappia come stia utilizzando i dati degli utenti.

Avete in mente qualche altre vincitore o perdente?