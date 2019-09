Samsung fa colpo, LG un po' meno

IFA, iniziata la scorsa settimana, è ancora in corso. Non c'è da stupirsi quindi se abbiamo scovato il vincitore ed il perdente della settimana proprio a Berlino. Due brand noti a tutti!

Vincitore della settimana: Samsung

Conosciamo tutti la sua storia. Il Galaxy Fold di Samsung avrebbe dovuto debuttare in aprile ma alcune unità sono state rimandate indietro a causa di alcuni problemi. Quando gli esperti di iFixit hanno smantellato il sistema, sono spuntate fuori diverse debolezze e Samsung ha chiesto di rimuovere questo rapporto sul pieghevole.

Il lancio del Fold è stato così rimandato ma lo smartphone pieghevole è finalmente arrivato! Dal 18 settembre sarà possibile acquistarlo in alcuni mercati (non in quello italiano purtroppo) al prezzo di 2000 euro. Non si tratta certo di uno smartphone destinato a tutti. Samsung lo ha portato ad IFA e abbiamo avuto la possibilità di provarlo. A questo punto, vi dico solo una cosa: il mio collega Steffen è rimasto folgorato!

Il Galaxy Fold ha fatto colpo! / © AndroidPIT

Perdente della settimana: LG

Oh, LG. Non è un segreto che LG stia allentando la presa quando si parla di smartphone. Tuttavia il produttore sudcoreano rimane in scena, continua a provarci e in molti probabilmente sperano in un colpo di scena. LG G8X ThinQ è stato presentato all'IFA. LG interpreta in modo diverso il tema degli smartphone pieghevoli.

Lo smartphone non fa una cattiva impressione ma neppure un grosso entusiasmo. Avete bisogno di un doppio schermo di questo tipo? Ci si può chiedere se, con questo nuovo dispositivo, LG riconquisterà il mercato degli smartphone ma sarà dura rispondere a questa domanda perché non è noto al momento il prezzo el a data di uscita del dispositivo.

Anche LG propone uno smartphone pieghevole, ma di diverso tipo. / © AndroidPIT

Quali brand o dispositivi avreste inserito questa settimana?