Tesla in corsia di sorpasso, RED rinuncia agli smartphone

Vincitore della settimana: Tesla

Il futuro di Tesla è un argomento di discussione ricorrente ed è comprensibile se si consdiera il calo delle vendite. Sorprendentemente però ci sono delle buone notizie per Elon Musk e la sua compagnia: Tesla ha generato un utile di 143 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2019.

Tesla non solo mostra numeri di successo ma, dopo l'annuncio, ha registrato anche un aumento del 18% delle azioni in borsa che ha portato il valore di mercato del produttore di auto elettriche a 53,7 miliardi di dollari. E così Tesla si lascia alle spalle General Motors, leader di mercato, affermandosi come la più riccha casa automobilistica americana.

Puoi anche portare con te uno Shu nel baule di una Tesla. / © AndroidPIT

Perdente della settimana: RED

RED si è ambiziosamente lanciata nel mondo degli smartphone con Hydrogen One. Nel mese di marzo il produttore aveva annunciato un successore del dispositivo ma... dimenticatevelo perché l'azienda ha rinunciato all'idea.

Hydrogen One aveva attirato l'attenzione di tantissimi utenti in quanto avrebbe dovuto ospitare un display olografico, il primo al mondo. Le critiche però sono state pesanti; lo schermo non era certamente un pannello olografico. Offriva in realtà un effetto 3D sfocato disponibile solo in poche applicazioni. A ciò si aggiungono i ritardi accumulati ed il prezzo elevato.

Hydrogen One è stato un progetto ambizioso.. troppo ambizioso. / © RED

Molte le promesse non mantenute. Ed è qui che il produttore ha fatto la sua scelta: continuerà a produrre macchine fotografiche digitali a pellicola ma niente più smartphone.