Viva l'iPod Touch! Apple aggiorna il leggendario dispositivo

No, l'iPod touch non è morto. Anche se molti di noi pensavano che Apple avesse rinunciato al suo leggendario dispositivo, quelli di Cupertino lo hanno appena riportato in vita. Apple ha appena lanciato di sorpresa, e per la gioia dei suoi numerosi fan, la versione aggiornata del mitico iPod Touch con notevoli miglioramenti.

Ora iPod Touch è equipaggiato con il chip A10 Fusion della casa, lo stesso chip già montato sull'iPhone 7, che offre migliorii prestazioni e permette al dispositivo di offrire esperienze coinvolgenti in Realtà Aumentata, così come le chiamate FaceTime di gruppo per la prima volta. Ad ogni modo, arrivano miglioramenti non solo sul lato processore, questo nuovo iPod Touch è dotato di una versione che estende la sua memoria interna fino a 256GB.

"Stiamo migliorando ulteriormente il prezzo più basso di iOS, due volte più veloce di prima, con le chiamate di gruppo FaceTime e la realtà aumentata" ha detto Greg Joswiak, vice presidente del product marketing di Apple.

Il nuovo iPod Touch è disponibile in sei diversi colori. / © Apple

L'iPod Touch rimane fedele alla sua identità originale: stesso schermo da 4 pollici affiancato da grandi bordi, il suo pulsante home (che molti ancora rimpiangono sui recenti modelli di iPhone), la sua unica fotocamera posteriore posizionata esattamente dove ve l'aspettate e il sensore anteriore per selfie.

Apple non ha più aggiornato il suo iPod Touch dal luglio 2015 e quasi 4 anni dopo lo riporta in vita. Molte persone penseranno che avendo uno smartphone oggi non serva un iPod ma, chiamatemi nostalgica se volete, ne uso ancora uno e sono più che sicura che questa sarà una grande notizia per quelli di noi che sono cresciuti con esso.

Un ritorno costoso?

Naturalmente è possibile ottenere uno smartphone decente allo stesso prezzo, ma l'iPod Touch è tornato ad un prezzo ragionevole. Oggi è disponibile sul sito Apple al prezzo di 229 euro per il modello da 32GB, 339 euro per il modello da 128GB e 449 euro per il modello da 256GB. iPod touch è disponibile in sei colori: space grey, bianco, oro, blu, rosa e rosso.

Cosa ne pensate del ritorno dell'iPhone Touch?