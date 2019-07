Vivo Nex 3: il rapporto schermo-corpo sarà di oltre il 100%

Vivo Nex 3 (nome non confermato) dovrebbe essere il prossimo smartphone di punta del produttore cinese, divenuto ormai famoso per le sue particolari innovazioni tecnologiche nel settore. Il leak mostrato quest'oggi da Ice Universe mostra quelle che sembrano essere due lastre di vetro, con bordi curvi attorno agli angoli di 90 gradi e che tendono a racchiudere completamente la parte anteriore, posteriore e laterale dello smartphone.

Secondo Ice Universe, il dispositivo che si troverà all'interno di questo "guscio" di vetro non avrà alcun foro o notch, motivo per cui potrebbe raggiungere tranquillamente un rapporto schermo corpo di oltre il 100%. Se le parole della fonte risultassero vere, ciò significherebbe che Vivo potrebbe essere il produttore al mondo a creare e distribuire lo smartphone dei sogni di Jony Ive, storico designer dei dispositivi Apple.

This is the biggest leak today! This is the screen glass of the vivo NEX 3 (probably the name). It is almost 90° curved, the mirror of glass and glass forms the outline of the phone, it is very symmetrical and perfect. pic.twitter.com/mP5Q1159lA