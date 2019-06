Vivo Super FlashCharge: 120W e 0-100 in 13 minuti!

La corsa al caricatore più veloce del mondo è probabilmente iniziata con OPPO e la sua tecnologia di ricarica VOOC ormai presente da anni su tutti i modelli del brand sotto diverse forme. OnePlus, che fa sempre parte del gruppo BBK Technologies, utilizza al momento la sua tecnologia Warp Charge da 30W che comunque è lenta se comparata alla SuperCharge da 40W di Huawei o alla SuperVooc da 50W di OPPO stessa.

OPPO Find X Automobili Lamborghini si ricarica alla velocità di 50W! / © AndroidPIT

Vivo, che fino ad ora aveva utilizzato la ricarica da 44W solo negli smartphone del suo sub-brand IQOO, ha deciso di stupire tutti annunciando sul social cinese Weibo la sua nuova Super FlashCharge in grado di ricaricare in soli 13 minuti una batteria da 4000mAh completamente scarica. Questo è possibile grazie ad un sistema di ricarica proprietario in grado di raggiungere 120W di potenza massima in uscita, più del doppio della già stupefacente ricarica rapida OPPO.

Non cedo l'ora di provare uno smartphone dotato di Super FlashCharge! / © Vivo

Non ci sono stati annunci riguardo la possibile disponibilità di questa tecnologia in uno smartphone reale, tuttavia un product manager di Vivo ha postato sul social cinese un video del sistema di ricarica in azione e... dannazione, è incredibilmente veloce! Inoltre il brand ha utilizzato nel post in questione l'hashtag #vivo5G indicando forse l'arrivo della tecnologia sul primo smartphone 5G dell'azienda che di certo non tarderà ad arrivare.

Ad ogni modo, Vivo non è l'unica azienda al lavoro su una simile tecnologia. Xiaomi ha recentemente mostrato uno smartphone in fase prototipale in grado di ricaricarsi alla potenza di 100W in soli 17 minuti!

Voi sareste interessati ad avere una tecnologia simile per ricaricare il vostro smartphone?