Volete il Pocophone F2 in anteprima? Cominciate dal launcher!

Il Pocophone F1 è stato uno degli smartphone di successo del 2018, un dispositivo che offre quasi tutto ad un prezzo più che ragionevole. Oggi è disponibile per meno di 300 euro e le sue caratteristiche sono sempre attuali: Snapdragon 845, 6/8 GB di RAM e memoria interna fino a 256 GB.

È dunque uno dei motivi per cui moltissimi utenti sono ansiosi di vedere cosa Xiaomi potrà offrire quest'anno e se arriverà un nuovo dispositivo targato Pocophone.

Una delle migliori caratteristiche del Pocophone F1 era il suo launcher, scaricato da milioni di utenti, compresi coloro che non possiedono uno smartphone Xiaomi.

Quest'oggi l'azienda anticipa il lancio del nuovo smartphone pubblicando l'aggiornamento del POCO Launcher attraverso l'account Twitter MIUI:

We need you!



Do you want to experience POCO Launcher 2.0? Come and join us to be a user of POCO beta. A totally new launcher journey is waiting for you.



Download POCO Launcher 2.0 at https://t.co/hSpAZSnSNp pic.twitter.com/2Kjv9JUMjo