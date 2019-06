watchOS 6: l'Apple Watch diventa finalmente più indipendente

Come ogni anno, Apple non solo aggiorna iOS ma presenta una nuova versione anche del suo software per smartwatch chiamato watchOS. L'obiettivo principale di quest'anno è una maggiore indipendenza dall'iPhone.

Ma prima alle piccole cose: come ogni anno ci sono nuovi quadranti, dai semplici ai complicati. Apple è particolarmente orgogliosa del penetrante cinguettio chiamato "Taptic Chimes" che l'orologio emette ogni ora se lo si desidera. Inoltre, ora c'è la possibilità di unire il bracciale arcobaleno LGBT direttamente ad una Watchface adatta.

Apple dona volti nuovi all'Orologio. / © Apple

Come rendere indipendente l'Apple Watch

Diventa eccitante quando si guardano le nuove funzioni per una maggiore indipendenza dall'iPhone. Primo grande passo: Apple porta l'App Store su Apple Watch. Con watchOS 6 sarà possibile cercare le applicazioni direttamente dall'orologio, leggere le descrizioni delle applicazioni, le valutazioni e altro ancora. E naturalmente installare le applicazioni.

Inoltre, è ora disponibile una calcolatrice completa, con la quale è anche possibile calcolare le mance o dividere un conto con gli amici. Un registratore vocale consente di salvare promemoria vocali tramite l'orologio, mentre in futuro gli audiolibri potranno essere controllati più facilmente tramite Apple Watch.

Audiolibri, note vocali e una calcolatrice: l'Apple Watch può fare tutto anche senza iPhone. / © Apple

La nuova API streaming audio può essere utilizzata anche per questo scopo. Grazie a queste sarà possibile in futuro trasmettere in streaming musica, podcast, radio Internet o audiolibri direttamente su Apple Watch. Questo significa che potrete lasciare il vostro iPhone a casa per il prossimo giro di jogging.

Parlando di fitness...

Naturalmente anche Apple non ignora il tema del fitness. In futuro, verranno mostrate informazioni più dettagliate e un grafico utile in cui le proprie prestazioni possono essere controllate per un periodo maggiore, vi permetterà dunque di valutare meglio i vostri risultati. Inoltre, una nuova funzione mostrerà quanto sia forte il rumore ambientale e quali danni possono verificarsi durante una lunga permanenza in luoghi rumorosi.

L'Apple Watch avverte con watchOS 6 contro il forte rumore ambientale. / © Apple

Per il sesso forte Apple ha implementato il "Cycle Tracking". In questo modo le donne hanno la possibilità di osservare il proprio ciclo mestruale attraverso l'Apple Watch. Inoltre, l'app segnala i giorni fertili. Queste funzioni saranno integrate in futuro anche in Apple Health, indipendentemente dall'Apple Watch.

WatchOS 6 sarà rilasciato per gli sviluppatori nel corso di questa settimana. La versione finale dovrebbe essere rilasciata insieme a iOS 13 nell'autunno di quest'anno.

Cosa ne pensate delle nuove funzionalità di watchOS 6?