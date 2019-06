Waymo: accordo con Renault e Nissan per le auto autonome

La controllata di Alphabet Inc., Waymo, ha annunciato una nuova partnership con Renault e Nissan per esplorare i servizi di mobilità senza conducente per passeggeri e consegne in tutto il mondo. L'accordo è una pietra miliare per Waymo, confermando le ambizioni globali per i veicoli a guida autonoma.

L'obiettivo della partnership esclusiva, realizzata per conto di The Alliance of Renault-Nissan-Mitsubishi, è inizialmente la ricerca sulle questioni commerciali, legali e normative relative al trasporto-come-servizio in Francia e Giappone. L'obiettivo è quello di creare soluzioni senza conducente a lungo termine con la più grande casa automobilistica del mondo.

Waymo sembra che stia cambiando un po' la sua strategia, questo è il primo accordo che l'azienda ha annunciato con una casa automobilistica. In precedenza ha sempre dovuto acquistare auto come la Jaguar I-PACE, per adeguare e testare la sua tecnologia autonoma.

I nuovi partner. / © Waymo

John Krafcik, CEO di Waymo, ha dichiarato: "Questa è un'opportunità ideale per Waymo di portare la nostra tecnologia autonoma su scala globale, con un partner innovativo. Grazie alla portata e alle dimensioni internazionali dell'Alleanza, il nostro Waymo Driver è in grado di fornire soluzioni di mobilità trasformativa per servire in sicurezza i piloti e le consegne commerciali in Francia, Giappone e altri Paesi".

Waymo ha dichiarato nel comunicato stampa che l'azienda sta costruendo il conducente autonomo più esperto al mondo con più di 10 milioni di miglia sulle strade pubbliche. Nell'ambito dell'accordo, il gruppo Renault e Nissan creerà in Francia e in Giappone delle società di joint venture focalizzate sui servizi di mobilità senza conducente.

Waymo sta testando auto senza conducente da qualche tempo ormai. / © Waymo

Thierry Bolloré, Amministratore Delegato del Groupe Renault, ha dichiarato: "La storia della mobilità di domani sarà scritta congiuntamente con la collaborazione di Waymo, in qualità di leader del settore, aprendo nuove prospettive per i servizi di mobilità senza conducente. Crediamo che questa partnership accelererà il nostro impegno a fornire nuovi servizi di mobilità condivisa e a beneficio degli ecosistemi automobilistici, ponendoci all'avanguardia della mobilità senza pilota nei nostri mercati strategici chiave".

Hiroto Saikawa, Presidente e CEO di Nissan Motor Co., ha aggiunto: "Mentre continuiamo il nostro lavoro attraverso il piano a medio termine - Nissan M.O.V.V.E. 2022 - per evolvere il nostro business per soddisfare i cambiamenti del comportamento dei consumatori, Nissan mira ad essere un fornitore precoce di servizi di mobilità senza conducente. La nostra esperienza nell'industria automobilistica globale e l'esperienza nella partnership strategica ci permetterà di esplorare le opportunità di ampliare il nostro portafoglio e fornire nuovo valore ai clienti con Waymo, il leader riconosciuto in questo settore".

Cosa ne pensate della nuova partnership? I veicoli autonomi si avvicinano sempre di più, siete pronti?