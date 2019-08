Whale: il nuovo browser LG per smartphone a doppio schermo

Insieme a Naver, il più grande fornitore di motori di ricerca in Corea, LG ha sviluppato un nuovo browser chiamato Whale. Specificamente progettato per gli smartphone a doppio schermo, riesce a supportare al meglio le loro caratteristiche. L'obiettivo principale è la commutazione tra le due schermate e le applicazioni utilizzate in parallelo. Nel comunicato stampa su Whale, LG dichiara che il nuovo browser dovrebbe consentire l' omnitasking...

Suona bene ma LG non spiega nel comunicato stampa di cosa si tratti realmente. La differenza rispetto al normale multitasking sullo smartphone, tuttavia, è probabilmente il fatto che grazie alla seconda schermata, un'applicazione non è in esecuzione in primo piano e il resto in background, ma si hanno diverse applicazioni in parallelo sullo stesso livello. Il fatto che omnitasking significa letteralmente "tutti i compiti" è improbabile che venga realizzato nella pratica.

Arriva Whale, il browser per l'omnitasking su smartphone a due schermi. / © AndroidPIT

LG: un grande ritorno all'orizzonte?

Come funziona esattamente il nuovo browser e cosa dovrebbe renderlo migliore di Chrome, lo scopriremo all'IFA 2019 a Berlino la prossima settimana. LG presenterà il suo nuovo smartphone con due schermi. Recentemente, le quote di mercato della società coreana sono diminuite rapidamente ma il produttore non smette di innovare proponendo nuovi dispositivi sul mercato.

Ma per un ritorno al successo, LG deve fare di più che portare sul mercato un buon nuovo smartphone. Recentemente, i coreani sono stati massicciamente criticati per non aver introdotto aggiornamenti software ai propri dispositivi. L'idea che il supporto e la manutenzione del software siano parte di un buon smartphone sta diventando sempre più diffusa presso i clienti. LG dovrà impegnarsi anche su questo fronte per risollevarsi.