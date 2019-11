WhatsApp ci viene in aiuto, i migliori flagship deludono

WhatsApp ha deciso di far qualcosa per tenerci lontani dai gruppi indesiderati ma nel mentre, nel nostro sondaggio al buio, i flagship più popolari deludono. Ecco i vincitori e i perdenti della scorsa settimana!

Vincitore della settimana: WhatsApp

WhatsApp come vincitore della settimana? Chi l'avrebbe mai detto? Vi sono diversi aspetti che possono essere criticati dell'applicazione di messaggistica ma il team ha implementato una funzione davvero utile. Questa feature infatti viene in soccorso a chi si ritrova essere parte di alcuni gruppi senza volerlo, ricevendo una miriade di messaggi con i quali spesso non ha nulla a che fare.

D'ora in poi potrete mettere fine a questa tortura. Tramite un sistema di filtraggio più accurato, potrete bloccare gli inviti di gruppo non desiderati. Bastano pochi click per tenere lontani messaggi inutili.

Basta con i gruppi inutili! / © AndroidPIT

Perdente della settimana: i top di gamma più popolari

Il risultato del nostro sondaggio al buio è stato sorprendente. Abbiamo scatto delle foto con i dispositivi più popolari del momento, noti per le loro abilità in campo fotografico. Tra iPhone 11 Pro Max, Google Pixel 4 XL, Galaxy Note 10+, Huawei Mate 30 Pro, Realme X2 Pro e OnePlus 7T Pro però è stato proprio quest'ultimo, anche se più economico, ad avere la meglio. Ed il Realme X2 Pro è riuscito ad avere la meglio con i nostri utenti francesi ed inglesi!

Il nostro test alla cieca non è un test di laboratorio e non ha alcuna intenzione di presentarsi come tale. Si tratta piuttosto di proporre agli utenti una serie di scatti e di far scegliere loro quelli che preferiscono, senza essere influenzati dal nome del dispositivo con il quale sono stati scattati. Ciò significa che il risultato è puramente basato sul gusto soggettivo, e non sulle abilità tecniche dei diversi dispositivi. Ciò mostra come il livello degli smartphone in cmapo fotografico sia salito notevolmente e come tutti i brand, su diverse fasce di prezzo, vogliano offrire ai propri utente una buona esperienza!

Per voi il vincitore è stato il OnePlus 7T Pro! / © AndroidPIT

Chi sono i vostri vincitori e perdenti questa settimana?