WIFI vs 5G in auto: la lotta continua

WiFi o 5G? Questo dibattito sta infuriando nell'industria automobilistica. Il modo in cui le auto collegate comunicheranno è in effetti una grande sfida per le case automobilistiche. Purtroppo, sembrano essere divisi sulla questione.

Nonostante l'Europa sembri preferire il WiFi per iniziare il più rapidamente possibile, i membri della 5GAA (5G Automotive Association), un'associazione composta da diversi produttori (BMW, Ford, PSA...) e aziende tecnologiche (Qualcomm, Huawei, Vodafone, Savari), continuano la loro lotta.

WiFi o 5G: il dibattito è aperto

Renault, Toyota, Volkswagen e NXP stanno lottando per il WiFi, a differenza dei membri della 5GAA. Per il momento, il WiFi ha vinto la sua prima vittoria perché il Parlamento Europeo ha favorito questa tecnologia. Tuttavia il testo deve ancora essere ratificato dal Consiglio europeo e la 5GAA vuole dimostrare che il Parlamento ha commesso un errore e che la tecnologia Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X), che permette ai veicoli di comunicare con il cloud e tra di loro, può già esistere per affrontare alcuni problemi di sicurezza.

A Berlino, i membri della 5GAA hanno quindi dimostrato l'entità dei vantaggi che la tecnologia 4G al momento, e in futuro il 5G, può offrire ai veicoli connessi. La dimostrazione nella capitale tedesca si è così focalizzata sulla sicurezza che l'utilizzo del sistema potrebbe offrire.

Di fronte alla decisione del Parlamento europeo, la 5GAA vuole rispondere e convincere il pubblico. / AndroidPIT

Dalle luci di segnalazione alle frenate di emergenza

È attraverso diversi workshop divertenti che è stata dimostrata l'importanza della bassa latenza estrema (che il 5G può offrire). Uno d questi, ad esempio, ha evidenziato la capacità di facilitare il flusso del traffico facilitando la comunicazione tra veicoli e semafori, consentendo alle auto di non fermarsi o, in caso di alta velocità, di rallentarle per evitare incidenti.

Un altro workshop ha mostrato l'interesse del sistema C-V2X nell'informare i conducenti sui cantieri o sugli incidenti in corso, incoraggiandoli a frenare in caso di emergenza o indicando la corsia da utilizzare per far arrivare gli aiuti il più rapidamente possibile nella zona. Secondo gli analisti, le probabilità di sopravvivenza delle persone coinvolte in un incidente potrebbero aumentare del 40% se la polizia e i servizi di emergenza arrivassero entro 4 minuti dall'incidente.

Con Daimler, il Fraunhofer Institute ha creato una soluzione per facilitare la comunicazione tra le auto. AndroidPIT

Naturalmente, è stata inclusa anche una dimostrazione di guida a distanza. In questa situazione, una latenza molto bassa è ovviamente necessaria.

C-V2X allows vehicles to communicate with the cloud, with each other and with their surroundings. The #5GAA demonstrations in Berlin showcased improvements in optimised traffic, reduced emissions and road safety. https://t.co/fi4y07JoXD @5GAA_official @daimler @deutschetelekom pic.twitter.com/SL9Nv7T6Zm — BMW Group (@BMWGroup) 24 mai 2019

Convincere i cittadini e soprattutto l'Unione europea

L'obiettivo era quello di inviare un messaggio al pubblico, alla stampa specializzata e soprattutto all'Unione Europea che il WiFi non è l'unica opzione disponibile per le auto connesse. Molti specialisti sono anche molto scettici sulla possibilità di interoperabilità tra le due tecnologie in futuro: "Le due tecnologie non possono parlare tra loro, sarebbe come inserire un DVD in un lettore VHS e cercare di leggerlo", spiega Maxime Flament, il CTO 5GAA. Tuttavia, sono attualmente in corso lavori per evitare che in futuro i veicoli possano non comunicare tra loro.

Resta ora da vedere cosa deciderà il Consiglio europeo nelle prossime settimane. Per il momento, il piano WiFi dell'UE è ritardato di due mesi dopo che 15 Paesi hanno chiesto più tempo per consentire agli avvocati del Consiglio dell'UE di discutere la questione. Come sottolinea Reuters, la proposta della Commissione può essere ribaltata solo da una maggioranza di blocco dei Paesi dell'UE.

Il programma di implementazione previsto dai sostenitori della tecnologia C-V2X. / 5GAA

Quale tecnologia pensate sia più adatta per le auto connesse?