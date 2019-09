Withings Move ECG recensione: fare un ECG non è mai stato così facile

Il mercato sanitario connesso è in piena espansione. I dispositivi indossabili e altri prodotti simili che si affacciano sul settore sanitario si moltiplicano. Il marchio francese Withings ha sfruttato il CES per presentare il primo orologio analogico in grado di registrare un elettrocardiogramma. Apple ha dato il via con il suo Apple Watch Series 4, mentre Withings (ex Nokia) continua ad espanderne il concetto. Ora disponibile all'acquisto, lo abbiamo provato per capire se vale la pena acquistarlo!

Un'evoluzione fluida

Esteticamente parlando, Withings Move ECG non è molto diverso dai precedenti modelli. Il marchio mantiene il design dell'orologio analogico, un'ottima decisione a priori poiché molti utenti evitano gli smartwatch a causa del loro aspetto.

Tra le tre lancette troviamo un diametro da 38 mm: le prime due indicano l'ora, mentre la terza mostra l'andamento della nostra attività quotidiana (da 0 a 100%) secondo l'obiettivo passi definito nell'applicazione Health Mate.

Manca un sensore ottico per la frequenza cardiaca. / © AndroidPIT

Il cinturino fornito nella confezione è realizzato in silicone grigio e risulta piacevole da indossare. È ideale per l'attività sportiva, non trattiene il sudore. Se poi non vi soddisfa, potrete sempre sostituirlo con un cinturino da 20mm.

Tutti i cinturini da 20 mm sono compatibili con il Move ECG. / © AndroidPIT

Il suo design classico lo fa passare per un normale orologio dal polso. È così comodo da indossare che vi dimenticherete di averlo al polso. Questo design è sufficiente per sedurre un vasto pubblico, sia maschile che femminile.

Adatto a tutti i polsi. / © AndroidPIT

Un orologio collegato

Come gli altri dispositivi della linea Move, anche quest'ultimo offre le classiche funzionalità di monitoraggio dell'attività (calorie bruciate, numero di passi, distanza percorsa) e del sonno (analisi della sua durata e in particolare dei diversi cicli). È dunque indicato utilizzarlo durante le passeggiate, la corsa, il nuoto (sì, è impermeabile fino a 50 metri) o durante le sessioni in bicicletta. È possibile premere e tenere premuto il pulsante per iniziare un allenamento. Questo orologio dispone anche di un altimetro.

Ciò che manca è un vero chip GPS all'interno, troverete solo un sistema GPS collegato. Una scelta dettata certamente da una questione di autonomia. In ogni caso, se siete alla ricerca di un orologio più orientato al monitoraggio delle vostre attività sportive, lo Steel HR HR Sport è più appropriato. Il Move ECG registra la frequenza cardiaca solo quando viene registrato l'ECG. Dimenticatevi inoltre delle notifiche. L'assenza di un secondo display è un'altra mancanza di questo smartwatch.

Tutti i risultati possono essere visualizzati sull'applicazione Health Mate disponibile gratuitamente per il download. L'applicazione è semplice, veloce e facile da usare. La sincronizzazione è automatica e avviene senza problemi.