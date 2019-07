Wonderboom Ultimate Ears 2 recensione: piccolo ma grande

Wonderboom 2 è il nuovo speaker compatto ma potente di Ultimate Ears. Due anni dopo l'arrivo del primo modello, il produttore americano ha annunciato la seconda generazione nel giugno 2019 con la promessa di un suono più potente, una gamma ineguagliabile, un'impermeabilizzazione di rara efficienza e un audio stereo. In breve, il meglio del meglio per una cassa Bluetooth così piccola!

Valutazione

Pro ✓ Impermeabilizzazione

✓ Autonomia

✓ Modalità all'aperto

✓ Dimensioni contenute Contro ✕ Incompatibile con altri modelli del marchio

✕ USB-C e jack audio assenti

✕ Latenza

Un look estivo Con le sue dimensioni ridotte, il design arrotondato, gli enormi pulsanti e colori accattivanti, il look di Wonderboom 2 è perfetto per l'estate. Lo speaker è disponibile in quattro colori: Bermuda Blue, Deep Space Black, Crushed Ice Grey e Radical Red. Il modello giunto in redazione è il Radical Red / © AndroidPIT A prima vista, ho subito pensato che questo la colorazione rossa fosse piuttosto sgargiante, probabilmente frutto del fatto che sono una persona che preferisce colori più sobri. Ma quando lo si porta in spiaggia, ad esempio, si capisce facilmente perché il produttore abbia fatto questa scelta. Ikea Sonos Symfonisk: speaker, lampada o mensola? Ergonomicamente parlando, le sue dimensioni sono perfette! Sono stata in grado di infilarlo nella borsa da piscina senza troppe preoccupazioni e l'ho ritrovato quasi a fatica sotto i costumi da bagno e gli asciugamani. Si adatta perfettamente al palmo della mano, consentendo una presa più che semplice. I pulsanti del volume, sono grandi quanto pratici. In alto, invece, è presente il pulsante di accensione e spegnimento, il pulsante per la visibilità Bluetooth e un pulsante per il controllo musicale. I tre pulsanti di controllo nella parte alta del Wonderboom 2 / © AndroidPIT

Impermeabilità testata e approvata Certificato IP67, questo piccolo speaker non è solo impermeabile, ma anche resistente alla polvere e alla sabbia. Devo dire che la sua resistenza è stata più che confermata, visto che mi sono divertita a portarla con me ovunque, persino sotto la doccia, dove la qualità del suono non ne ha assolutamente risentito. Tuttavia, prima di immergerlo vi consiglio comunque di controllare di aver chiuso bene le varie porte. Chiaritevi le idee sulle certificazioni IP67 e IP68 Assicuratevi sempre di chiudere bene questo tappo. / © AndroidPIT Infine, questo speaker è in grado di galleggiare in acqua, una particolarità molto utile in piscina o al mare.

Di piccole dimensioni, ma con un suono potente Nonostante le sue dimensioni contenute, devo ammettere che la qualità sonora del Wonderboom 2 mi ha stupito parecchio. Sulla carta, Ultimate Ears offre un suono più potente a 360 gradi e maggiori bassi. Da amante della musica elettronica, non sono rimasta delusa.



I bassi sono davvero molto potenti (paragonabili al Boom 3). Quando poi si attiva la modalità "outdoor" tramite l'apposito pulsante situato sotto lo speaker, il suono diventa ancora più potente. D'altra parte, sono rimasta un po' delusa, perché all'aperto, in ambienti rumorosi, alcune sottigliezze della musica non si percepiscono. Non fatevi ingannare delle sue dimensioni contenute! / © AndroidPIT

10 ore di musica senza fermarsi Per quanto riguarda la durata della batteria, Ultimate Ears promette dalle 10 ore alle 13 ore di musica continua. Speaker con assistente vocale: questi sono i migliori del momento Ad essere onesti, ho dovuto ricaricare questo speaker solo una volta durante i miei quindici giorni di test, considerando che solitamente ascolta tra 1 e 2 ore di musica al giorno dentro casa. La ricarica è abbastanza veloce. Di conseguenza, è possibile portarselo dietro per un'intera giornata in piscina o un fine settimana di campeggio in mezzo alla natura! A parte l'assenza di un jack audio e di un connettore USB-C, il pacchetto è comunque abbastanza completo.