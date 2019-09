Il prossimo miglior cameraphone potrebbe essere di Xiaomi

La fotocamera è uno dei componenti più importanti su smartphone ed è per questo che i brand ci investono parecchio. Xiaomi ha deciso di introdurre, su quattro dispositivi, un sensore da ben 108MP realizzato in collaborazione con Samsung.

4 smartphone Xiaomi con sensore da 108MP

Avete letto bene, 108 megapixel, non è un errore. Secondo quanto riportato da XDA Developers, Xiaomi integrerà il sensore Samsung ISOCELL Bright HMX da 108 megapixel su ben quattro smartphone. I dispositivi sono noti per ora con i nomi in codice di Tucana, Draco, Umi e Cmi e sono stati scovati all'interno dell'app Galleria di MIUI, l'interfaccia del brand. L'app Mi Gallery sarebbe pronta a supportare le immagini da 108 megapixel, e che senso avrebbe supportarle su un dispositivo non capace di catturarle?

Non è chiaro quindi in quali smartphone il brand utilizzare questo prestante sensore, potrebbe anche trattarsi dei dispositivi appartenenti alla linea Redmi, rilasciata nel mese di gennaio e già di successo. Il team di XDA esclude la presenza di Xiaomi Mi Mix 4 per l'assenza, fino ad ora, di qualsiasi riferimento ad un sensore di questo tipo nel codice.

Il sensore Samsung ISOCELL Bright HMX ha davvero un grosso potenziale. / © AndroidPIT

I megapixel non sono tutto

Lo abbiamo detto più volte: i megapixel su una fotocamera non sono tutto o meglio, non garantiscono scatti di qualità o migliori di fotocamere dotate di meno MP. I Pixel di Google ne sono un facile esempio: il software in questo caso è riuscito a far competere senza problema l'unico sensore integrato sulla scocca con dispositivi dotati di due o tre sensori.

Il sensore Samsung ISOCELL Bright HMX offre però non solo 108MP, ma anche una dimensione di 1/1,33" che dovrebbe essere in grado di raccogliere ancora più luce in condizioni di scarsa luminosità. Si tratta di un sensore di grandi dimensioni quando si parla di smartphone.

Questo sensore utilizza la tecnologia Tetracell, capace di riprodurre immegini da 27MP, utilizza un ISO Smart che imposta in automatico un livello di ISO adeguato alle condizioni di luce presenti e supporta inoltre la registrazione di video in 6K a 30 fps. Come potete vedere quindi, si tratta di un grande sensore che promette davvero bene, numero di megapixel a parte.

"Grazie alla stretta collaborazione con Xiaomi, ISOCELL Bright HMX è il primo sensore d'immagine mobile a contenere oltre 100 milioni di pixel e offre una riproduzione dei colori senza precedenti e dettagli mozzafiato grazie all'avanzata tecnologia Tetracell e ISOCELL Plus", ha affermato Yongin Park, vicepresidente esecutivo del settore sensori presso Samsung Electronics.

Siamo quindi curiosi di scoprire cosa questo sensore sarà in grado di fare su gli smartphone nei quali verrà integrato!