Xiaomi: il 24 settembre allargherà la famiglia 5G

Mi Mix 5G: semplicemente Mi Mix 4

Mi Mix 5G è lo smartphone che in molti si aspettavano di vedere sotto il nome di Mi Mix 4. Il produttore però ha saltato la quarta generazione per i soliti motivi scaramantici: il numero quattro in cinese ha la stessa pronuncia della parola morte.

Su Mi Mix 5G dovremo trovare uno schermo dai bordi curvi in 2K con refresh a 90Hz oltre che un processore Qualcomm 855 Plus supportato da 12GB di RAM ed una memoria interna fino a 1TB. Trapelano anche i dati relativi al comparto fotografico: oltre ad una fotocamera pop-up frontale come quella vista su Xiaomi Mi 9T Pro, che libera quindi lo schermo da notch e fori, dovrebbe essere integrata una fotocamera posteriore con sensore da 100MP.

A livello software, Mi Mix 5G dovrebbe essere rilasciato con MIUI 1 mentre la carica dovrebbe essere possibile a 40W ma non wireless, cabltata.

Il 24 settembre Xiaomi presenterà due nuovi dispositivi. / © Weibo, 小米手机

Xiaomi Mi 9 Pro 5G: con ricarica wireless a 30W

Su Mi 9 Pro 5G le indiscrezioni trapelate fino ad ora suggeriscono la presenza di uno schermo da 6,39" (lo stesso del Mi 9), di un processore Snapdragon 855 Plus affiancato da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Numeri da capogiro quindi, ai quali va incontro una batteria da 4000 mAh supportata dalla carica rapida senza fili a 30W.

Nei teaser pubblicati dal brand sul canale social cinese, viene specificato che Mi 9 Pro 5G sarà il primo prodotto del brand a supportare il sistema di ricarica wireless super veloce Mi Charge Turbo Wireless. Xiaomi Mi 9 Pro 5G dovrebbe offrire un corpo di 157.21×74.64×8.95 mm. Entrambi i dispositivi supporteranno la rete 5G, come i nomi stessi degli smartphone suggeriscono.

L'appuntamento è quindi per il 24 settembre, in Cina per ora. Nel post pubblicato su Weibo viene menzionata anche una nuova TV. Immagino non siate per niente sorpresi: oltre all'impegno del brand nella realizzazione di prodotti Smart Home e IoT, abbiamo visto come diversi brand si stiano lanciando in questo mercato. Honor e OnePlus sono gli altri due esempi più recenti.

Voi avete già una Smart TV in casa?