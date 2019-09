Xiaomi Mi A3 recensione: più capace di quanto si possa pensare

Xiaomi Mi A3 arriva sul mercato ad un prezzo di listino 249 euro. Un dispositivo che affascina subito per il suo design ma che pone qualche domanda quando si guarda al display che, sulla carta, offre una risoluzione limitata all'HD+. Può davvero essere considerato un limite? La risposta nella nostra recensione!

Valutazione

Pro ✓ Fotocamera

✓ Autonomia

✓ Android One

✓ Mini jack per le cuffie Contro ✕ Risoluzione display

✕ Lettore d'impronte digitali

✕ NFC assente

Uno smartphone compatto Il divario in termini di design tra flagship e dispositivi di fascia media e bassa non è più così netto come qualche anno fa. Ora anche i dispositivi più economici abbracciano i trend del momento e sfoggiano corpi eleganti ed ergonomici. I compromessi ovviamente ci sono, nei materiali, nelle certificazioni, nelle rifiniture e nelle feature offerte ma anche Xiaomi Mi A3 fa subito una bella figura . Uno smartphone dal design compatto Un corpo elegante con una scocca liscia e pulita. / © AndroidPIT Con il suo corpo di 153,48 x 71,85 x 8,47 mm che pesa 173,8 grammi può essere considerato uno smartphone dal design compatto. Le curve negli angoli e nella scocca lo rendono ergonomico, è facile da gestire con una mano e il comparto fotografico leggermente sporgente non disturba quando lo smartphone viene posato su un tavolo. Due tasti fisici a destra, porta infrarossi e ritorno del mini-jack lungo il bordo superiore, slot per due SIM o SIM e microSD a sinistra, altoparlante mono e USB di Tipo C lungo il bordo inferiore. Mi A3 offre un port di Tipo C. / © AndroidPIT La scocca in vetro Gorilla Glass 5 raccoglie in alto a sinistra la tripla fotocamera in un design a semaforo, mentre più in basso si nota il logo ridisegnato di Xiaomi. Lo schermo è dotato di notch a goccia nel mezzo che ospita la fotocamera frontale. Peccato per la cornice non sottilissima in basso. Mi A3 non offre la certificazione IP68 ma è una mancanza comune su questa fascia di prezzo è però realizzato in vetro e metallo, a differenza di altri concorrenti come il Realme 5 Pro. Mi A3 con la cover in dotazione. / © AndroidPIT

Display AMOLED in HD e lettore d'impronte sotto il display Il punto più discutibile di Xiaomi Mi A3 è lo schermo da 6,08 pollici che offre una risoluzione in HD+ di 720 x 1560 pixel risultante in una densità di 283 ppi. La risoluzione in HD+ pesa se si guarda ad altri concorrenti di fascia media che vanno oltre e quando si scorgono i singoli pixel. Il lettore d'impronte digitali non è performante come dovrebbe Il brand cinese integra un pannello AMOLED (con matrixe PenTile) che offre degli ottimi contrasti ed una buona rappresentazione dei colori anche se talvolta risultano un po' saturi. Non risulta sempre facilmente leggibile sotto la luce diretta del sole, la luminosità massima non è male ma quella minima dovrebbe essere più bassa. Pannello AMOLED ma risoluzione in HD. / © AndroidPIT Lo schermo di Mi A3 nasconde il lettore d'impronte digitali integrato che però durante il mio test ha dato diversi problemi nel riconoscimento dell'impronta registrata. Ho trovato più comodo sfruttare il riconoscimento del volto 2D, disponibile tramite la fotocamera frontale ospitata nel notch, o addirittura il PIN. Mi A3 offre la funzione Ambient Display che risveglia lo schermo quando si ricevono nuove notifiche e non rinuncia al LED di notifica.

Android One per un'esperienza Android stock Xiaomi Mi A3, come la scocca ricorda, gira Android One ed Android 9 Pie . Avere uno smartphone Android One in questo significa avere aggiornamenti garantiti ed usufruire di una versione Android stock senza bloatware. Ottimo direi! Il tocco di Xiaomi e della sua MIUI non scompare completamente (lo sblocco tramite riconoscimento del volto ne è un esempio), ma è quasi impercettibile. Oltre ai servizi di Google e all'app della fotocamera Xiaomi, preinstallata troverete la Radio FM. Aggiornamenti garantiti per due anni con Android One L'esperienza su Mi A3 risulta così fluida e veloce e per chi ama Android stock e un po' meno le forte personalizzazioni, Mi A3 sarà un piacere da utilizzare. Chi invece ama le feature aggiunte da Xiaomi su MIUI non le troverà qui. Addio bloatware! / © AndroidPIT

Snapdragon 665 e 4GB di RAM LPDDR4X Xiaomi Mi A3 ospita sotto la scocca un processore Qualcomm Snapdragon 665 octa-core (4 nuclei Cortex A73 a 2.0GHz e 4 nuclei Cortex A53 a 1.8GHz) supportato da GPU Adreno 610, 4GB di RAM LPDDR4X e 64GB di memoria interna UFS 2.1 espandibile via microSD. Cosa significa nell'utilizzo quotidiano? Lo smartphone gira in modo fluido, il passaggio tra le schermate e tra un'app e l'altra avviene senza problemi. Se però giocate con titoli un po' impegnativi dovrete per prima cosa avere un po' di pazienza nel lancio dei giochi, noterete occasionalmente qualche lag e l'assenza di una modalità dedicata ai giocatori. Per il resto, è possibile proseguire con il gioco e Mi A3 non se la cava per niente male. Buone prestazioni generali ma peccato per l'assenza dell'NFC Xiaomi Mi A3 a confronto nei test benchmark 3DMark Sling Shot Extreme (3DMark Sling Shot Extreme) 3DMark Sling Shot Vulkan 3DMark Sling Shot 3DMark IceStorm Extreme Geekbench 5 (Singolo/Multi) PassMark

Memory PassMark

Disk Xiaomi Mi A3 1084 1050 1765 23440 315 / 1420 12755 68123 Realme 5 Pro 2091 1980 2990 28541 321 / 1498 12595 67088 Nokia 8.1 1830 1745 2673 28942 - 12454 51940 Redmi Note 7 1356 1304 2065 26482 - 12833 51462 In termini di connettività, Xiaomi Mi A3 offre LTE fino a 450 Mbps, WIFI ac e Bluetooth 5.0. C'è però un grosso assente che definirei ingiustificato: perché non offrire l'NFC ora che i pagamenti contactless sono sempre più diffusi? In termini di ricezione e audio, Mi A3 se la cava bene, anche il volume massimo è sufficientemente alto. E se lo desiderate potete sempre utilizzare le vostre cuffie cablate.

Xiaomi Mi A3 – Fotocamera Xiaomi Mi A3 integra sul retro una tripla fotocamera costituita da: 48MP f/1.8

8MP, grandangolare, f/2.2

2MP, profondità di campo. f/2.4 Tre fotocamere sulla scocca del Mi A3. / © AndroidPIT Per scattare foto da 48MP dovrete per prima cosa selezionare la funzione dedicata dalle impostazioni della fotocamera, in caso contrario scatterete a 12MP. L'app fotocamera, firmata Xiaomi, offre la modalità ritratto, notte, video, video brevi, panorama e pro. Con un tap è possibile attivare HDR, AI o applicare filtri ed effetto bellezza regolabile di intensità. Disponibile poi lo zoom 2X digitale. Mi A3 fa un buon lavoro con le foto quando le condizioni di luce sono buone: sia in termini di contrasti, che di dettagli. Lo so, questa frase accompagna tante delle nostre recensioni ma il fatto è che i brand stanno ottimizzando gli smartphone anche sulla fascia media e medio bassa riuscendo ad offrire dei buoni risultati anche dal lato fotocamera a prezzi contenuti. Come potete facilmente immaginare, gli scatti la sera perdono in qualità e lo si nota dai soggetti sfocati e dalla perdita di dettagli. Con la modalità notte si riesce a smussare parzialmente questa perdita regalando più dettagli e illuminando meglio la scena. Considerando il prezzo del dispositivo, la fotocamera nel complesso fa un buon lavoro anche se lo scatto non è fulmineo. Xiaomi dedica ai selfie una fotocamera da 32MP f/2.0 che regala bei colori e anche l'effetto di sfocatura con la modalità ritratto non è male. Galleria fotografica Xiaomi Mi A3

Una grande batteria Xiaomi Mi A3 integra una batteria da 4030 mAh che offre un'ottima autonomia . Riuscirete ad ottenere più di una giornata di autonomia senza problemi, due sotto un uso moderato. In questo caso lo schermo in HD+ da senza dubbio una mano. Presente il supporto alla carica rapida 3.0 ma avrete bisogno di un caricatore a 18W, non incluso nella confezione. Per caricare il Mi A3 con il caricabatterie in dotazione avrete bisogno di circa due ore e venti minuti.

Xiaomi Mi A3 – Specifiche tecniche Dimensioni: 153,48 x 71,85 x 8,47 mm Peso: 173 g Capacità della batteria: 4030 mAh Dimensioni del display: 6,08 pollici Tecnologia display: AMOLED Schermo: 1536 x 720 pixel (279 ppi) Fotocamera frontale: 32 megapixel Fotocamera posteriore: 48 megapixel Flash: LED Versione Android: 9 - Pie Interfaccia utente: Stock Android RAM: 4 GB Memoria interna: 64 GB Memoria removibile: microSD Numero di core: 8 Connettività: LTE, Dual-SIM , Bluetooth 5.0