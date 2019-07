Xiaomi Mi A3 non ha più segreti: info, foto e colori ufficiali

A partire da oggi è finalmente possibile conoscere la scheda tecnica e l'aspetto estetico del prossimo Xiaomi Mi A3. La serie Mi A del produttore cinese è nata come alternativa ai propri modelli basati su interfaccia MIUI e, grazie alla sua partecipazione al programma Android One, è in grado di offrire Android praticamente stock.

Ecco il nuovo Xiaomi Mi A3. / © WinFuture

Secondo le informazioni attualmente in nostro possesso, Xiaomi Mi A3 sarà una sorta di versione internazionale dello Xiaomi CC9, lanciato di recente in Cina, per via delle caratteristiche molto simili. Ad esempio, lo schermo AMOLED dal 6 pollici con risoluzione FHD+ con notch a forma di goccia che contiene una fotocamera anteriore da 32 megapixel.

Sul retro sarà presente un sensore principale da 48 megapixel, a cui si aggiungono altri due sensori rispettivamente da 8 e 2 megapixel. Sotto il cofano, il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 665, sufficiente per l'uso quotidiano e la gestione dei maggiori task senza troppi problemi. Il chip è accompagnato da 4GB di RAM e 64 o 128GB di memoria memoria interna espandibile tramite schede microSD. Naturalmente, anche Xiaomi Mi A3 sarà un dispositivo Dual SIM.

Xiaomi avrebbe deciso di installare una generosa batteria da 4000 mAh. / © WinFuture

Per quanto riguarda la batteria, Xiaomi ha piacevolmente installato un modulo da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida tramite la porta USB-C. Anche se non abbiamo alcuna informazioni sul prezzo di vendita, proprio come abbiamo potuto vedere lo scorso anno, anche Xiaomi Mi A3 non arriverà da solo, ma verrà accompagnato da una versione Lite rispettivamente più economica e con una scheda tecnica meno performante.

Cosa ne pensate del nuovo Mi A3 di Xiaomi?