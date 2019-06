Xiaomi Mi Band 4: annuncio previsto per l'11 giugno

Buone notizie, il nuovo fitness tracker di Xiaomi sta per arrivare! Mi Band 4 è quasi pronto e verrà ufficializzato dall'azienda il prossimo 11 giugno in Cina. Xiaomi ha successivamente confermato la notizia in un post sul suo profilo social su Weibo.

Il nuovo Mi Band 4 avrà un duro compito, ovvero succedere al già ottimo Mi Band 3, uno dei fitness tracker migliori sul mercato. Tuttavia, Xiaomi sembra fiduciosa, poiché il marchio ha promesso che il nuovo dispositivo sarà in grado di offrire più caratteristiche, pur mantenendo il suo prezzo aggressivo.

Mi Band 4 disporrà di un nuovo display OLED a colori da 0,95 pollici, sostituendo dunque quello in bianco e nero utilizzato sulla generazione precedente. Sul lato batteria, Xiaomi avrebbe inserito una cella da 135 mAh invece che 110 mAh. Non mancherà la connettività Bluetooth 5.0, così come la tecnologia NFC per i pagamenti dal polso.

Infine, a quanto pare verrà anche integrato un assistente vocale che prende il nome di XiaoAI. Tuttavia, nella versione internazionale, possiamo supporre che Google Assistant prenderà il suo posto.

Questo è l'aspetto della nuova Mi Band 4. / © Gizchina.it

La posta in gioco è alta per il marchio cinese che, secondo un recente studio, occupa la prima posizione nel mercato dei prodotti indossabili, un business in rapida espansione. Ora non resta che aspettare fino all'11 giugno per scoprire tutte le novità.

Cosa ne pensate del nuovo fitness tracker di Xiaomi?