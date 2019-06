Xiaomi Mi Band 4 è ufficiale e bellissima con il suo display AMOLED a colori

Svelata oggi durante un evento dedicato di Xiaomi in Cina, la Mi Band 4 rappresenta una vera evoluzione dell'ormai famosissimo fitness tracker che ci ha accompagnato negli ultimi anni con 3 diverse iterazioni.

Mi Band 4 ha in comune con i predecessori il design. La smartband possiede un corpo centrale in plastica che incorpora tutta la componentistica hardware ed un cinturino esterno in gomma intercambiabile. Presente il lettore di battito cardiaco, il giroscopio, il motorino per la vibrazione e tutto ciò che ci si aspetta da un accessorio simile.

La più grossa novità è ben visibile in questa foto. / © Xiaomi

La Mi Band 4 si connette allo smartphone tramite Bluetooth 5.0 e può sfruttarne il GPS durante le sessioni di allenamento per registrare il tragitto percorso. Esiste una versione dotata di NFC (opzionale) per i pagamenti dal polso, tuttavia non sappiamo ancora se sarà compatibile con Android Pay o altre alternative utilizzabili in Europa.

Un sacco di cinturini colorati disponibili al lancio. / © Xiaomi

Sul retro del fitness tracker sono presenti i due pin per la ricarica tramite caricatore esterno e la batteria da 135mAh promette 15-20 giorni di autonomia. La vera star è tuttavia il nuovo display AMOLED a colori da 0,95", una novità che farà piacere a chi conosce già il prodotto e che convincerà sempre più persone a procedere all'acquisto.

Il display colorato è un ottimo punto a favore! / © Xiaomi

Xiaomi Mi Band 4: le specifiche tecniche Specifiche tecniche Display AMOLED a colori, 0,95", 120x240 pixel, touch Batteria 135mAh (15-20 giorni di autonomia) Resistenza all'acqua Sì, fino a 50m Altro Bluetooth 5.0, NFC, Assistente vocale Xiao AI, giroscopio, cardiofrequenzimetro, vibrazione

Nuovo software con assistente vocale integrato

Mi Band 4 integra anche nuove funzionalità software, tra cui il supporto ai comandi vocali con l'aiuto dell'assistente virtuale Xiao AI (disponibile solo in Cina). Tramite tale assistente è possibile, tra le altre funzioni, controllare i dispositivi smart home compatibili con l'ecosistema Xiaomi. Ad ogni modo si presume che la variante internazionale disporrà di Google Assistant.

Non solo, perché Mi Band 4 dispone anche di controlli per la riproduzione musicale: in questo modo non dovrete più togliere lo smartphone dalla tasca per cambiare canzone. Presenti le previsioni meteo, la possibilità di leggere il testo di alcune notifiche e una miriade di nuove e colorate watchface (quadranti).

Finalmente! / © Xiaomi

Prezzo e data di uscita

Mi Band 4 è disponibile all'acquisto in Cina nelle colorazioni blu, nero, beige, rosso e arancione al prezzo di 169 yuan (circa 22 euro) per la versione standard e di 199 yuan (circa 27 euro) per la variante NFC. Presentata per il mercato cinese anche una versione Avengers dal costo di 349 yuan (circa 45 euro) ma che è solamente personalizzata esteticamente.

In Italia non sono ancora stati annunciati ufficialmente prezzi e date ma Mi Band 4 arriverà molto probabilmente nella giornata di domani 12 giugno assieme agli annunci di Mi 9T e Mi 9T Pro.

Cosa ne pensate del nuovo activity tracker di Xiaomi? Sarà di nuovo un successo?