Xiaomi Mi Band 4 vs Honor Band 5: qual è il miglior smartband sul mercato?

Design: che cinturino preferite?

Sia Honor Band 5 che Xiaomi Mi Band 4 puntano sulla semplicità ma differiscono dal lato design in alcuni piccoli dettagli. Il Mi Band 4 di Xiaomi punta su delle linee più curve adottando un display ovale e su un corpo leggermente più discreto.

Mi Band 4 si chiude con un click. / © AndroidPIT

Il cinturino in gomma è più stretto e si chiude attraverso una clip. Come nella precedente generazione, potrete estrarre il corpo del tracker con facilità ed utilizzare cinturini della generazione precedente anche sul nuovo modello. Mi Band 4 è disponibile in nero ma online è facile trovare economici cinturini colorati.

Honor Band 5 offre un cinturino simile a quello di molti orologi. / © AndroidPIT

Honor Band 5 opta per delle linee più squadrate, integrando uno schermo rettangolare. Il cinturino risulta leggermente più largo ed assomiglia a quello di un comune orologio conferendogli un design leggermente più premium.

In questo caso il corpo del tracker non è rimovibile ma i cinturini possono comunque essere sostituiti facilmente premendo sui due tasti sul retro. Honor ha rilasciato il Band 5 in tre diverse colorazioni: Nero Meteorite, Blu Navy Classico e Rosa Dalia.

Due stili diversi per il cinturino e per l'integrazione del tracker. / © AndroidPIT

Sul polso risultano entrambi leggeri e si adattano a diverse misure ma personalmente trovo Honor Band 5 più saldo al polso anche durante l'attività fisica. Entrambi gli smartband sono impemerabili, potrete quindi utilizzarli anche in piscina.

Display: AMOLED a colori per entrambi

Sia Xiaomi che Honor hanno integrato sui propri smartband uno schermo a colori AMOLED da 0,95 pollici con risoluzione di 120x240 pixel. Entrambi i display sono leggibili sotto la luce del sole ed offrono una luminosità regolabile. In esterna, Honor Band 5 riesce a fare leggermente meglio in termini di leggibilità.

Sono entrambi ricoperti da vetro curvo 2.5D, utile per proteggere lo schermo dai graffi. L'interazione con il touchscreen è fluida su entrambi gli smartband (per interagire con il sistema basta effettuare swipe verticali ed usare il tast capacitivo per tornare indietro) ma ho trovato il Band 5 leggermente più reattivo. Su Band 5 il tasto capacitivo è ben evidente ma in questo caso preferisco il design più discreto adottato per il Mi Band 4.

Entrambi integrano un pannello AMOLED a colori da 0,95 pollici. / © AndroidPIT

Le opzioni di personalizzazione non mancano da entrambe le parti: diversi quadranti sono selezionabili direttamente dall'indossabile o attraverso l'app.

Funzionalità e app

Anche in termini di funzionalità, non vi sono grosse differenze tra i due. Il Mi Band 4 di Xiaomi offre, a portata di swipe, l'accesso a Frequenza cardiaca, Allenamento, Meteo, Notifiche e altre impostazioni come la sveglia, la riproduzione dei brani musicali, cronometro, timer, modalità silenzioso, monitoraggio del sonno e l'opzione per ritrovare lo smartphone associato.

Honor Band 5 offre praticamente lo stesso set di funzioni ma vi aggiunge anche il monitoraggio della saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2) e la possibilità di scattare una foto con lo smartphone scattandola con tap sul display dello smartband.

Aprite l'app fotocamera sullo smartphone e Honor Band 5 vi permetterà di scattare la foto! / © AndroidPIT

Quest'ultima non è una funzione che vi ritroverete ad utilizzare spesso ma è una chicca curiosa; la seconda è stata integrata come riferimento generico e non come uno vero e proprio strumento medico. L'idea degli smartband in generale è quella di fornire dei parametri di riferimento, per un monitoraggio preciso occorre affidarsi a strumenti professionali (medici o, nel caso del monitoraggio dell'attività sportiva, a dispositivi più costosi come quelli prodotti da Garmin ad esempio).

L'idea degli smartband in generale è quella di fornire dei parametri di riferimento! / © AndroidPIT

Su entrambi potrete visualizzare le notifiche relative alle applicazioni da voi selezionate e da nessuno dei due potrete rispondere ai messaggi WhatsApp. Honor Band 5 e Mi Band 4 permettono di rimanere aggiornati con le notifiche, per agire dovrete affidarvi allo smartphone. Nessuno dei due inoltre offre un GPS integrato.

Per quanto riguarda i valori legati al monitoraggio di battito cardiaco, sonno o attività fisica, i risultati sono in entrambi i casi approssimativi e riescono a dare un'idea della distanza percorsa, della qualità del sonno e del vostro battito. Honor Band 5 mi ha convinta di più su un aspetto, l'app di riferimento che offre dei piani di allenamento davvero interessanti. Anche la rappresentazione dei dati del monitoraggio del sonno è leggermente più accurata andando oltre la durata del sonno leggero e pesante come avviene con l'app di Xiaomi e consentendo di monitorare anche la siesta pomeridiana.

Non è possibile rispondere ai messaggi WhatsApp, né su Mi Band 4, né su Honor Band 5! / © AndroidPIT

Batteria e autonomia

Xiaomi Mi Band 4 incorpora una batteria da 135 mAh. Honor Band 5 ne integra una da 100 mAh. Sulla carta Xiaomi fa di meglio ed anche nell'utilizzo quotidiano. Con il Band 5 potete ottenere una settimana di autonomia sotto un utilizzo intensivo, con Xiaomi riuscite a raggiungere tranquillamente i dieci giorni, forse anche qualcuno di più. Non attivando la misurazione continua del battito cardiaco potete guadagnare un po' più di autonomia sul Band 5 ma nel complesso Mi band 4 fa di meglio.

Tutto come sempre dipende dall'utilizzo che fate del dispositivo, dalle notifiche attive, dalle sessioni di attività fisica, dalla luminosità impostata. Per caricare i due indossabili dovrete in entrambi i casi portarvi dietro il piccolo dock di ricarica dedicato e connetterlo poi tramite cavo ad un alimentatore. Nel caso di Band 5 il sistema di carica è leggermente più comodo perché non dovrete tirare fuori il tracker ma semplicemente posare l'indossabile sulla dock station.

Pin per la carica e sensori ben visibili sul retro dei due smartband. / © AndroidPIT

Meglio Mi Band 4 o Honor Band 5?

Se fino ad ora Xiaomi con il suo Mi band è sempre riuscito a strappare la fascia di miglior smartband per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, quest'anno si trova davanti un rivale davvero tosto. Honor con il Band 5 ha fatto davvero un ottimo lavoro, sotto tutti gli aspetti. Anche in termini di prezzo fa leggermente meglio: 29,90 euro contro i 34,90 euro chiesti da Xiaomi. Online è possibile trovarli anche a prezzo scontato e non mancheranno le offerte per Black Friday ed in vista delle vacanze natalizie.

Honor Band 5 costa 29,90 euro mentre Xiaomi Mi Band 4 costa 34,90 euro

Il design come sempre è una questione di gusti, ed avete visto come anche in questo caso siano poche le differenze. L'esperienza utente offerta nel complesso è ottima su entrambi. Come scegliere quindi? Oltre al prezzo, ciò che personalmente mi spinge maggiormente verso l'Honor Band 5 non sono le due feature aggiuntive, che non reputo essenziali per l'uso che faccio dello smartband, ma i diversi piani di allenamento offerti dall'app Huawei Health (sono davvero ben fatti e ben presentati, così come tutti gli altri dati forniti all'interno dell'applicazione) ed il migliore monitoraggio del sonno. Mi Band 4 offre però, dalla sua, un po' di autonomia in più.