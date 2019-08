Redmi 7A recensione: l'entry level Xiaomi che sa il fatto suo

Xiaomi porta in Italia il Redmi 7A al prezzo ufficiale di 119 euro. Ci troviamo quindi di fronte ad uno smartphone entry-level che, senza pretese, cerca di infilarsi nelle tasche di utenti non molto esigenti. Ma cosa consente di fare il Redmi 7A? La risposta nella nostra recensione.

Design semplice e compatto

Il primo aspetto che salta all’occhio è il design compatto dello smartphone , non più così comune, che si concentra in 146,3 x 70,41 x 9,55 mm e 165g. Non è uno smartphone sottile (la batteria da 4000mAh integrata ha a che vedere con ciò) ma calza bene in mano e da subito l’impressione di essere resistente. Non avrete l'idea di avere in mano un giocattolo. Durante il mio test non ha riportato alcun graffio o ammaccatura nonostante l’abbia utilizzato senza cover e pellicola protettiva.

Redmi 7A si presenta come un mattoncino semplice e per niente appariscente ma ben assemblato

I tasti fisici si concentrano sul lato destro, a sinistra troviamo il carrello della SIM e della scheda microSD (il Dual SIM non ibrido viene supportato), in alto il mini jack per le cuffie mentre in basso l’uscita per la ricarica è microUSB. Nonostante le due griglie il Redmi 7A offre uno speaker mono. Scelta scontata per un entry-level.

Scocca in plastica opaca, e pannello frontale in vetro. / © AndroidPIT

La scocca in plastica opaca mostra il nome della linea Redmi e del brand, in alto a sinistra la fotocamera seguita sotto dal flash LED. Xiaomi presenta così il Redmi 7A, come un mattoncino semplice e per niente appariscente ma ben assemblato. Non è impermeabile ma resistente agli schizzi.

Design compatto in un corpo non sottile ma resistente e ben assemblato. / © AndroidPIT

Manca il lettore d’impronte digitali, un qualcosa a cui ci siamo abituati praticamente su tutte le fasce di prezzo, ma Xiaomi ha implementato lo sblocco tramite riconoscimento del viso 2D che si è comportato bene durante il mio test. In contesti con poca luce non sempre riesce a riconoscere il volto registrato ma nel complesso è rapido ed efficace. Trovo comunque strana la decisione di non aver incluso il lettore d'impronte, una feature quasi data per scontata dagli utenti al giorno d'oggi.