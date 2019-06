Xiaomi risponde a OPPO con la sua fotocamera sotto il display

Dopo aver visto la prima fotocamera integrata sotto il display da parte di OPPO, la risposta di Xiaomi non si è fatta aspettare. Il gigante cinese ha immediatamente reagito pubblicando il proprio video in cui mostra un prototipo che integra la stessa tecnologia del suo concorrente.

Il presidente di Xiaomi, Lin Bin, ha pubblicato un video su Weibo (successivamente ripubblicato su Twitter dall'account ufficiale dell'azienda) in cui viene mostrato uno Xiaomi Mi 9 dotato di fotocamera frontale completamente nascosta dietro il display. Ciò significa che Xiaomi sarebbe praticamente pronta ad abbandonare qualsiasi tipo di notch, slider o meccanismo pop-up molto presto.

Non è del tutto chiaro come questa nuova tecnologia sia in grado di funzionare, ma alcune fonti fanno riferimento ad un brevetto recentemente depositato da Xiaomi stessa che sembra indicare funzionalità simili. In pratica, verrebbero utilizzate due porzioni di schermo alternate che consentirebbero alla luce di penetrare e colpire il sensore nascosto.

Do you want a sneak peek at the future? Here you go...introducing you to Under-Display Camera technology!#Xiaomi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/d2HL6FHkh1 — Xiaomi #5GIsHere (@Xiaomi) 3 giugno 2019

Anche se il prototipo di Xiaomi sembra funzionare bene, non si sa ancora quando sarà pronta alla produzione di massa di uno smartphone dotato di tale tecnologia. Lo stesso smartphone pieghevole di Xiaomi dovrebbe integrare una fotocamera sotto il display, ma a distanza di mesi non abbiamo ancora ricevuto maggiori dettagli in merito.