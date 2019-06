Xiaomi spiega come funziona la sua fotocamera sotto il display

Negli ultimi tempi vi è la tendenza tra i vari produttori di smartphone di offrire il maggior numero possibile di superficie dello schermo. Ecco perché sono sempre al lavoro per capire come (ma soprattutto dove) alloggiare la fotocamera anteriore. All'inizio, il notch sembrava il luogo più adatto, ma poi sono arrivati gli slider (vedi Mi MIX 3), i fori e i famosi moduli a comparsa. Oggi, OPPO e Xiaomi mirano a guadagnare spazio prezioso all'interno dei loro dispositivi con questa nuova soluzione.

In pratica, la parte del display sotto il quale si trova la fotocamera viene appositamente progettata per diventare trasparente quando viene avviata l'app fotocamera. Questo permette alla luce di passare attraverso lo schermo e, di conseguenza, di penetrare all'interno del sensore.

Xiaomi's Under-Display Camera Technology could be the ultimate solution for a Full Screen Display coexisting with a front camera! RT if you love it. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/8e7EdEBn8J — Wang Xiang (@XiangW_) June 3, 2019

Per raggiungere questo obiettivo, Xiaomi utilizza tecniche che è stata in grado di sviluppare internamente. Come si può vedere dalle diapositive pubblicate dal Senior Vice President di Xiaomi, alcune parti del display OLED sono state sostituite da controparti trasparenti. Inoltre, viene anche utilizzato uno speciale vetro protettivo che riflette meno rispetto al normale.

Le diapositive rivelano anche che Xiaomi sta probabilmente testando questa soluzione con un sensore da 20 megapixel, ma nessuno ha idea di quale tipo di sensore si tratti.

Galaxy S10+ possiede addirittura due fori nel display! / © AndroidPIT

Inoltre, il vetro trasparente assume contemporaneamente anche la funzione di obiettivo. Secondo Xiang, questa tecnologia dovrebbe produrre immagini migliori delle fotocamere che si trovano all'intero dei fori. Non è ancora noto quando potremo vedere per la prima volta uno smartphone Xiaomi dotato di tale tecnologia, ma sinceramente non vediamo l'ora!

Cosa ne pensate di questa idea?