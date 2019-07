Xiaomi Mi 9T recensione: uno smartphone che spacca

Uno smartphone ben fatto e completo

Non appena ho tirato fuori il Xiaomi Mi 9T dalla scatola ho notato subito le somiglianze con OPPO Find X: lo stile della scocca è praticamente identico. Bello e ben rifinito : così definirei in due parole il Mi 9T che non rinuncia a fronte e retro in vetro e che opta per un comparto fotografico solo leggermente sporgente.

Il tasto di accensione si distingue per la sua colorazione. / © AndroidPIT

Non starò qui a descrivervi nel dettaglio l’aspetto del Mi 9T perché, oltre alla fotocamera pop-up, non offre nulla di davvero peculiare rispetto a quanto già visto. Potete ammirarlo nelle foto, per farvi un’idea. Vi dico però che offre il mini jack per le cuffie lungo il bordo superiore, integra uno speaker mono in basso a destra, permette di utilizzare due schede SIM (ma non una microSD) e che il port USB di Tipo C è 2.0.

Xiaomi Mi 9T è gestibile con una mano ma non è uno smartphone molto leggero

Nonostante sia gestibile tranquillamente con una mano, quando l’ho afferrato per la prima volta ho pensato: caspita, non pesa poco (191 grammi per l’esattezza). Il Mi 9T offre anche un LED di notifica posizionato nella fotocamera pop-up e quindi non sempre facile da individuare.

Xiaomi Mi 9T integra un pannello OLED privo di notch. / © AndroidPIT

Mi 9T può essere sbloccato tramite lettore d'impronte digitali integrato sotto lo schermo e face unlock 2D. Quest'ultimo chiama in causa la fotocamera pop-up che spunta fuori in modo rapido. Entrambi i metodi di sblocco sono efficaci ma personalmente ho utilizzato principalmente il lettore d'impronte. Il motivo è che per attivare lo sblocco con il volto occore uno uno swipe verso l'alto per attivare la fotocamera, un passaggio di troppo.

Presente il mini jack per le cuffie, ma manca il supporto alla microSD / © AndroidPIT

Proprio grazie alla implementazione della fotocamera pop-up, il Mi 9T si disfa del notch e propone un display full screen da 6,39 pollici. Si tratta di un pannello OLED, dal rapporto di 19.5:9 con risoluzione in Full HD+: ottimo per questa fascia di prezzo. Luminoso e leggibile facilmente sotto la luce del sole, supporta DRM Widevine L1 per i video prestandosi così ai contenuti Netflix di cui in tanti siamo ormai schiavi.

Mi 9T offre un buon pannello OLED di 6,39 pollici

Le impostazioni dedicate al display permettono di personalizzare i contrasti scegliendo tra tre moldalità (default, calda, fredda), oltre ad offrire la modalità lettura, Ambient display e modalità scura, perfetta per sfruttare le potenzialità del pannello OLED. Fate attenzione però perché non tutte le app supportano questa modalità.