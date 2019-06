YouTube: i videoclip degli anni '80 verranno rimasterizzati

Se desiderate rivedere clip iconiche come Thriller di Michael Jackson, o il folle Video Killed The Radio Star di The Buggle, potrete farlo molto presto su YouTube. Se invece siete alla ricerca di classici del passato saprete per certo che la qualità dei loro videoclip non è esattamente delle migliori. Ecco perché YouTube annuncia una partnership con Universal Music per rimasterizzare tali video musicali-

Preservare il patrimonio audiovisivo

Secondo YouTube, "questi video musicali sono opere d'arte che continuano a influenzare la cultura di generazione in generazione, paragonabili a sculture o dipinti". Il sito si è dunque voluto paragonare ad un restauratore d'arte. "È un onore collaborare con Universal Music Group e cambiare il modo in cui i fan di tutto il mondo possono guardare alcuni dei video più classici e iconici del passato. La qualità sarà davvero eccezionale", ha dichiarato Stephen Bryan, Global Head of Partnerships su YouTube.

Di sicuro questa notizia distoglierà ancor di più l'attenzione sulla pessima figura di YouTube Rewind 2018. / © YouTube

L'obiettivo è dunque quello di unire esperti del settore per preservare un enorme patrimonio artistico e audiovisivo in modo che possano durare nel tempo e vadano a beneficio delle generazioni future.

Sul blog di YouTube, Michael Nash, Vice Presidente di UMG per la strategia digitale, ha aggiunto: "I nostri artisti e direttori hanno impregnato queste clip di creatività. Questi video non saranno solo sorprendenti su tutti gli schermi, ma delizieranno gli appassionati di musica per i decenni a venire".

100 video già disponibili, ma saranno oltre 1000

Il lavoro di restauro è solo all'inizio! Mentre le due aziende annunciano l'uscita di circa 100 videoclip già rimasterizzati, la partnership tra YouTube e Universal si impegnerà a produrre 1000 clip entro la fine del 2020.