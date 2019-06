ZTE Axon 10 Pro recensione: pacchetto completo, ma con dei difetti

Sulla carta, il nuovo ZTE Axon 10 Pro mostra un carattere da top di gamma, praticamente tutto ciò che si può desiderare da uno smartphone di fascia alta. Tuttavia, il produttore si concede anche alcuni errori. Vediamo come si è comportato nella nostra recensione.

Valutazione

Pro ✓ Ottima qualità costruttiva

✓ Batteria a lunga durata

✓ Prestazioni elevate

✓ Ricarica wireless e certificazione IP68 Contro ✕ Sensore di impronte digitali inaffidabile

✕ Riconoscimento del volto insicuro

✕ Software problematico

Uno specchio che si sporca in fretta Per quanto riguarda i materiali, anche ZTE si affida alla combinazione tra vetro e metallo. Il vetro frontale è curvato solo sui due lati sinistro e destro, mentre quello posteriore su tutti e quattro i lati. La qualità costruttiva è eccellente e l'unione tra i due vetri, passando per il frame in metallo, è risultata più curata rispetto al Galaxy S10 di Samsung. Il retro di Axon 10 Pro può essere utilizzato come specchio. / © AndroidPIT Ciò rende Axon 10 Pro una vera e propria attrazione nelle vostre mani, ma devo dire che risulta piuttosto scivoloso, motivo per cui ho dovuto obbligatoriamente utilizzare la cover trasparente presente nella confezione di vendita. In questo modo ho anche potuto risolvere il secondo problema: la parte posteriore, che ricorda molto Huawei P20 Pro, riflette così tanto da poter essere utilizzata come specchio, ma è anche vero che in pochissimi secondi si riempie di sporco e impronte digitali. Due sensori della tripla telecamera posteriore sono alloggiati in un modulo con un bordo leggermente sporgente che li protegge da graffi e urti. Axon 10 Pro "balla" parecchio quando viene appoggiato su una superficie piana. / © AndroidPIT Il pulsante di accensione e il bilanciere del volume si trovano sul lato destro e offrono una corsa piuttosto breve, cosa che favorisce la pressione accidentale. Tutto sommato, Axon 10 Pro è uno smartphone davvero bello da vedere.

Un display al top Axon 10 Pro utilizza un pannello AMOLED da 6,7 pollici in formato 19,5:9 con una risoluzione di 2340x1080 pixel (FHD+) che occupa circa l'88% della parte frontale. Nella parte superiore è possibile trovare lo stesso notch a goccia del Hauwei P30, talmente discreto che si fa fatica a notarlo. Il notch non disturba affatto su Axon 10 Pro. / © AndroidPIT Il display OLED convince con i suoi colori nitidi, buoni contrasti e neri profondi . Nelle impostazioni di base, la temperatura dei colori tende al blu, ma può essere adattata alle proprie esigenze. Gli angoli di visione sono buoni, mentre la luminosità massima è sufficiente per ogni occasione. I display OLED sono la scelta migliore per i nostri smartphone: ma perché? Tra le altre caratteristiche troviamo il supporto ai contenuti HDR10 e un Always On Display grazie al quale è anche possibile visualizzare le notifiche in entrata.

Uno sblocco reso particolarmente difficile Come molti altri smartphone presenti sul mercato al giorno d'oggi, anche Axon 10 Pro offre due sistemi biometrici per lo sblocco del dispositivo. Uno è il sensore di impronte digitali di tipo ottico integrato nel display, mentre l'altro è il riconoscimento del volto attraverso la fotocamera frontale. Quest'ultimo è così rapido che, dopo aver premuto il pulsante di accensione, appare immediatamente la home screen. Tuttavia, questo metodo è assolutamente incerto in termini di sicurezza per via della tecnologia di tipo 2D. La teoria è avvallata dalla "scansione" che dura solo 1 secondo. Tale sistema è anche utilizzabile di notte, poiché il display aumenta la luminosità al massimo. Purtroppo, il sensore di impronte non funziona in modo sufficientemente affidabile. / © AndroidPIT Purtroppo, il sensore di impronte digitali ci ha causato alcuni problemi. Infatti, ho dovuto appoggiare il pollice almeno due volte prima che riconoscesse la mia impronta. Con le dita umide, unte o sporche, il sensore non funzionerà al 90%. Lettore di impronte digitali sotto lo schermo: prezzi elevati per niente! Di conseguenza, non è rimasto altro da fare che utilizzare un PIN, proprio come ai vecchi tempi.

Software ancora problematico Sul lato software, ZTE si è dimenticata di risolvere qualche difetto, proprio come avevamo già notato sulla precedente generazione . Axon 10 Pro fa girare Android 9 Pie mascherato dall'interfaccia del produttore, la MiFavor 9.1. Tuttavia, c'è ben poco di personalizzato rispetto alla concorrenza se non l'area di notifica e un launcher personalizzato. Stufi del solito look? Ecco i migliori launcher per il vostro Android Le funzioni aggiuntive implementate da ZTE includono alcune gesture: è possibile scuotere lo smartphone per attivare la torcia, il sollevamento per attivare il display o il rovesciamento per disattivare la suoneria durante una chiamata in entrata. Le applicazioni preinstallate sono limitate ma anche utili, come il file manager, lo spazio privato o un registratore vocale. Inoltre, la maggior parte di esse possono anche essere disattivate. Sono disponibili diverse gesture (a sinistra) e tre tipi di navigazione (al centro), mentre le notifiche delle app a volte causano dei problemi (a destra). / © AndroidPIT D'altra parte, sotto alcuni aspetti il software crea qualche problemino. Ad esempio, quando si riproduce musica tramite Spotify, si ottiene solo la notifica dell'applicazione in esecuzione, senza la possibilità di poter controllare la riproduzione musicale. Anche le traduzioni di alcune funzioni lasciano molto a desiderare. Alcune sono addirittura incomprensibili. Anche la navigazione tramite gesture non sembra essere delle migliori. Il tasto indietro dal lato interferisce molte volte con il menu hamburger delle varie app Android. Ecco cosa accade abbassando la tendina delle notifiche quando si guarda un video. / © AndroidPIT

Prestazioni al massimo In termini di prestazioni, Axon 10 Pro non ha ragione di nascondersi dalla concorrenza , poiché è allo stesso livello degli smartphone più costosi. È possibile trovare conferma nei benchmark eseguiti, ma anche durante l'uso quotidiano. Tutto gira senza intoppi, le applicazioni si aprono rapidamente, il multitasking è rapido e in nessun momento lo smartphone si concede delle pause. Ciò è dovuto allo Snapdragon 855, l'attuale chip di fascia alta di Qualcomm, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile tramite schede microSD fino a 1 TB. Tutto ciò che dovete sapere sulle schede microSD e Android ZTE Axon 10 Pro: benchmark a confronto ZTE Axon 10 Pro OnePlus 7 Pro Huawei P30 (Pro) 3D Mark Shot Extreme ES 3.1 5.594 5.374 3.934 3D Mark Sling Shot Vulkan 4.842 4.758 4.134 3D Mark Sling Shot ES 3.0 7.457 6.958 3.211 3D Mark Ice Storm Unlimited ES 2.0 65.118 65.808 37.004 Geekbench 4 (Singolo / Multi) 3.519 / 11.044 3.419 / 10.773 3.322 / 9.710 PassMark Memory 32.136 31.375 30.150 PassMark Disk 66.132 69.984 45.394

Suono stereo non impeccabile Quando si tratta di suono, ZTE cerca di convincere con gli altoparlanti stereo del suo Axon 10 Pro dotati di supporto DTS:X Ultra . A tale scopo viene utilizzata una combinazione tra la capsula auricolare e l'altoparlante rivolto verso il basso. La combinazione tra i due speaker non sembra funzionare come previsto. / © AndroidPIT Tutto sommato, il suono è abbastanza forte, ma quando si solleva al massimo risulta metallico e mostra una mancanza di bassi. Inoltre, non è presente alcun jack audio, ma ZTE include un adattatore USB-C all'interno della confezione di vendita.

Una fotocamera che necessita un software migliore La fotocamera è ormai uno dei criteri più importanti di uno smartphone, probabilmente uno dei motivi per cui ZTE non è ancora sulla bocca di tutti. La fotocamera posteriore dispone di tre sensori dotati di grandangolo, ultra grandangolo e zoom ottico 3x . Nello specifico: 48 megapixel - grandangolo, apertura f/1.7, OIS

20 megapixel - Super grandangolo (125°), f/2.2 F-stop

8 megapixel - teleobiettivo, zoom ottico 3x, f/2.4 Durante il giorno, Axon 10 Pro produce buoni scatti con numerosi dettagli e colori altamente saturi. Sfortunatamente, la fotocamera tende a bruciare le aree più luminose alla risoluzione massima. Di conseguenza, poiché la differenza rispetto ai 12 megapixel è difficilmente visibile, si consiglia quest'ultima impostazione, rendendo possibile l'utilizzo della modalità HDR. Anche il contrasto e la nitidezza angoli spigoli sono relativamente elevati. Le aree luminose appaiono rapidamente bruciate alla risoluzione massima di 48 megapixel. / © AndroidPIT In condizioni di scarsa illuminazione, la qualità diminuisce. La modalità notturna è utile solo se filtra un po' di luce, ma alla fine non apporta alcun miglioramento visibile e, inoltre, richiede molto più tempo durante l'elaborazione. Il pixel binning viene sfruttato per ottenere una maggiore resa luminosa, ma dipende sempre dalla scena che si scatta. La modalità notte illumina di più l'immagine, ma la rende piuttosto sfocata. / © AndroidPIT La fotocamera frontale scatta alla risoluzione di 20 megapixel e produce foto nitide e colorate. Tuttavia, ZTE deve migliorare la sua modalità ritratto che possiede alcuni problemi nel separare correttamente il soggetto in primo piano dallo sfondo. Galleria foto scattate con ZTE Axon 10 Pro App fotocamera versatile L'app fotocamera, al contrario, possiede molteplici funzioni, come la modalità slow-motion, panorama, manuale e naturalmente diversi filtri, compresa la modalità bellezza. Avrei preferito trovare più opzioni nella modalità time-lapse. L'hardware della fotocamera non è male, bisogna solo migliorare il software. / © AndroidPIT

Due giorni di autonomia Quando si parla di durata della batteria, con Axon 10 Pro non c'è proprio nulla di cui lamentarsi . Il modulo da 4000 mAh permette di sfruttare lo smartphone per tutto il giorno senza porsi alcun tipo di problema anche con un utilizzo intensivo. Utilizzando questo smartphone con moderazione si possono ottenere facilmente due giorni di autonomia. La batteria si ricarica tramite la tecnologia Qualcomm Quick Charge 4+. / © AndroidPIT Durante la mia prova ho sempre ottenuto almeno 8/9 ore di schermo attivo con uso misto tra musica e film in streaming, un po' di social network e navigazione web. La ricarica avviene tramite la porta USB-C sfruttando la tecnologia Quick Charge 4+ di Qualcomm. È possibile raggiungere il 50% di carica in mezz'ora, oppure il 100% in un'ora e mezza. Presente anche la ricarica senza fili che, naturalmente, richiede molto più tempo. I migliori caricabatterie wireless: comodi e pratici in ogni stanza

ZTE Axon 10 Pro – Specifiche tecniche Dimensioni: 159,2 x 73,4 x 7,9 mm Peso: 175 g Capacità della batteria: 4000 mAh Dimensioni del display: 6,47 pollici Tecnologia display: AMOLED Schermo: 2340 x 1080 pixel (398 ppi) Fotocamera frontale: 20 megapixel Fotocamera posteriore: 48 megapixel Flash: Dual-LED Versione Android: 9 - Pie RAM: 6 GB

8 GB

12 GB Memoria interna: 128 GB

256 GB Memoria removibile: microSD Chipset: Qualcomm Snapdragon 855 Numero di core: 8 Velocità di clock: 2,84 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0