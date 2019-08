Virus su Android: come cancellare malware e adware

Anche su Android i malware possono fare capolino. Nonostante tutte le precauzioni possibili può capitare che il vostro smartphone sia colpito da software malevolo. Se questo dovesse accadere ve ne accorgerete perché riceverete in continuazione pubblicità non gradita e la batteria si scaricherà molto rapidamente. Inoltre password ed SMS non saranno più al sicuro. Scoprite come individuare i malware su Android, come disfarvene e come evitarli.

Riavvio in modalità provvisoria

Gli smartphone Android prevedono una modalità provvisoria attraverso la quale, riavviando il device, vengono visualizzate solo le app preinstallate. Il malware sicuramente non appartiene alla lista. Sfortunatamente questa modalità lavora in maniera diversa su ogni smartphone. Andate avanti nella lettura per trovare le istruzioni da seguire sul vostro telefono:

Riconoscerete immediatamente le differenze della modalità provvisoria. Se non vi compariranno più le pubblicità state già un passo avanti perché vuol dire che l'app infetta può essere rimossa. Ma prima di tutto dobbiamo scoprire di quale app si tratta.

Sui Pixel (e gli altri smartphone con Android stock) basta tenere premuto il pulsante di riavvio per visualizzare la modalità provvisoria. / © AndroidPIT

Identificare le app sospette

App che nascondono altre app

Vi sono chiari segnali che vi faranno capire quali sono le app infette. A partire da Android Marshmallow 6.0 potrete controllare i permessi delle app (accesso a microfono, fotocamera e altro ancora) e quindi individuare le app autorizzate a nascondere altre app.

Accedete al menu delle Impostazioni nella sezione delle app e sceglietene una. Scorrendo in basso, sotto Avanzate, noterete la dicitura Spostamento su altre app. Alcune delle app presenti nella lista potrebbero darvi ai nervi con continui banner pubblicitari. Potrete rimuovere i permessi di quelle app oppure disinstallarle immediatamente.

A partire da Android Marshmallow la vita degli adware è più difficile! / © AndroidPIT

Rimuovere i permessi da amministratore

Alcune app malware Android, durante l'installazione, vi chiederanno di attivare i permessi da amministratore del dispositivo. Queste app non possono essere facilmente disinstallate. Se l'app è stata indicizzata in funzione antifurto o antivirus, concederle i permessi da amministratore sembra essere una mossa giustificata.

Se però in seguito quest'app tira fuori la sua natura da malware, l'autorizzazione data in precedenza costituirà un ostacolo per la rimozione stessa dell'app. Andate su Impostazioni>Sicurezza>Amministratori dispositivo e rimuovete il blocco per le app sospette. In questo modo potrete disinstallare l'app malware.

La funzione amministratore del dispositivo è utile ma non nel caso di app di terze parti poco conosciute! / © AndroidPIT

Disinstallare le app sospette

Andate su Impostazioni>App oppure sul file manager, cercate l'app che pensate sia infetta e disinstallatela.

La maggior parte delle app malware può essere disinstallata. / © AndroidPIT

Verificare la riuscita in modalità normale

Ora che il malware è stato rimosso è sempre bene fare la prova del nove e vedere anche se anche le pubblicità sono state eliminate del tutto. Spegnete e riaccendete il telefono e così uscirete dalla modalità provvisoria tornando alla modalità normale.

Samsung presenta l'uscita dalla modalità provvisoria in maniera leggermente più "elegante" rispetto a Google mostrando una notifica che, se selezionata, farà riavviare il vostro Galaxy in modalità normale.

La sola disinstallazione non basta

Sfortunatamente, con la disinstallazione dell'app appestatrice, state solo medicando il sintomo. Thomas Uhlemann della società antivirus Eset ha spiegato i possibili nuovi pericoli nei quali potreste incorrere. Dovete tenere a mente il fatto che "l'app era già in grado di trasferire dati personali del vostro smartphone a terze parti, come i dati per i login e altro ancora. Probabilmente avete anche già ricevuto un SMS dal provider che avvertiva di aver cambiato le credenziali di accesso a internet impedendo quindi di usare la rete mobile del vostro operatore. Altra cosa che potrebbe accadere è per esempio quella di ricevere pubblicità aggiuntiva nonostante si sia disintallata l'app malware. Questo può essere risolto dando un'occhiata all'APN del device (Impostazioni>Wireless e reti>Impostazioni avanzate>Reti mobili>Punti di accesso) e, se necessario, chiedendo al provider un nuovo messaggio di setup."

Se un'app è riuscita ad ottenere i permessi di root, tuttavia, riesce a fare "cambiamenti di sistema molto profondi". Dal momento che diverse app di protezione da malware non richiedono l'attivazione dei permessi di root, sottostanno semplicemente alle regole ufficiali Android, possono per questo essere usate contro certi tipi di rootkit (app che tentano di ottenere i permessi di root) o di altri malware. In generale però anche un reset (previo backup) ai dati di fabbrica può essere d'aiuto". Ma vi ricordo che facendo tornare il telefono come mamma lo ha fatto avrete bisogno di reinstallare e resettare tutte le app.

Prevenire i malware su Android

Queste sono le diverse vie d'uscita disponibili per cercare di rimettere in sesto il vostro telefono. Per saperne ancora di più sulle app utili che possono aiutare a difendervi da malware e quant'altro vi consiglio questa lettura:

La vostra esperienza

Il vostro Android è mai stato infettato? Sareste in grado di sbarazzarvi nuovamente di questa scocciatura? Se davvero dovesse capitarvi, cosa scegliereste di fare?