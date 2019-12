Huawei Nova 5T recensione: un Honor 20 più economico

Con il nome Nova 5T Huawei commercializza ancora una volta l'Honor 20 che abbiamo già testato. Con un prezzo più economico, lo smartphone cerca di proporsi come una soluzione più economica nel mercato di fascia alta. Ecco come se l'è cavata nella nostra recensione.

Valutazione

Pro ✓ Equipaggiamento di fascia alta

✓ Autonomia e ricarica rapida

✓ Prezzo

✓ Fotocamera Contro ✕ Manca il mini jack (adattatore incluso)

✕ Manca lo slot per la microSD

✕ Pochi accessori in dotazione

✕ Nessuna protezione (certificata) contro la penetrazione dell'acqua

Huawei Nova 5T – Design e assemblaggio Il Huawei Nova 5T è un bello smartphone anche se il brand non aggiunge nulla di particolare. Lo smartphone offre una scocca lucida, un corpo realizzato in vetro e metallo, una fotocamera punch-hole integrata nella parte anteriore del display-. La soluzione al notch. / © AndroidPIT Una caratteristica speciale potrebbe essere considerata il sensore di impronte digitali sul lato. Huawei lo ha integrato nel pulsante di accensione sul bordo destro. Per attivare il display basta posarci una delle cinque dita registrate, non è nemmeno necessario premere il tasto. Il sensore di impronte digitali si trova sul lato destro del Huawei Nova 5T. / © AndroidPIT Il connettore jack non è integrato nel Nova 5T ; il Nova 3 lo aveva. Huawei fornisce un adattatore in alternativa che passa per il port di Tipo C. Il retro del Huawei Nova 5T mostra dei piacevoli riflessi. / © AndroidPIT

Huawei Nova 5T – Display Il display LTPS da 6,26 pollici offre una risoluzione di 2.340 x 1.080 pixel risultanti in 412ppi. Il rapporto di aspetto è quindi di 19,5:9. La fotocamera dedicata ai selfie è integrata nel display nel piccolo foro a sinistra. Troviamo quindi una sola fotocamera frontale, a differenza del Nova 3 che ne offriva due integrate nel notch. Il display del Huawei Nova 5T è impeccabile. / © AndroidPIT

Servizi Google integrati In realtà, niente di sorprendente nel software se non fosse uno smartphone Huawei. La diffidenza degli Stati Uniti nei confronti della Cina e la guerra commerciale in corso ha impedito il lancio a livello nazionale del Huawei Mate 30 Pro. Senza una licenza software ufficiale di Google il produttore fa fatica a portare nuovi dispositivi sul mercato occidentale perché senza Play Store o Google Maps l'esperienza utente con Android non è semplicemente la stessa. Il supporto nativo di Google su Huawei Nova 5T deriva dal fatto che Huawei è stato in grado di continuare ad utilizzare la licenza di Google. I servizi di Google verranno mantenuti e l' aggiornamento ad Android 10 dovrebbe quindi essere distribuito. Al momento del test, il dispositivo disponeva di una patch di sicurezza aggiornate ad ottobre 2019.

Huawei Nova 5T – Prestazioni Anche se il Nova 5T è classificato come dispositivo di fascia media è un dispositivo di fascia alta senza compromessi a livello di Huawei P30, Google Pixel 4 o iPhone 11. La vera differenza è il prezzo. La memoria a disposizione lascia molta libertà agli utenti per scaricare giochi, app e salvare altri documenti, foto e video inclusi. Huawei Nova 5T nei test benchmark 3DMark Sling Shot Extreme Sling Shot 3DMark Geekbench 5 (Single/Multi) PassMark Memory PassMark Disk Huawei Nova 5T 4.000 3.634 673/2.405 29.929 - Google Pixel 4 5.069 5.987 610/2.396 25.621 75.604 Samsung Galaxy Note 10 4.905 4.872 704/2.283 19.730 73.145 OnePlus 7T 6.020 6.649 786/2.825 32.960 50.068

Huawei Nova 5T – Audio Il suono del singolo altoparlante sul bordo inferiore è particolarmente adatto per la telefonia in vivavoce. L'altoparlante dell'auricolare offre un volume alto da permettere conversazioni in ambienti rumorosi. In caso contrario, il suono dipende in gran parte dalle cuffie collegate, che non sono incluse. Il suo suono può essere regolato grazie all'equalizzatore digitale. Con la connessione Bluetooth è possibile utilizzare aptX-HD. Oltre alla porta USB, il Huawei Nova 5T offre nel bordo inferiore un altoparlante mono. / © AndroidPIT

Huawei Nova 5T – Fotocamera Come fotocamera principale il Huawei Nova 5T utilizza un sensore da 48MP con apertura da f/1,8 e autofocus. Presente poi un sensore da 16MP con apertura da f/2,2 e messa a fuoco fissa, un sensore da 2MP con apertura da f/2,4 (FF) e un sensore da 2MP con apertura da f/2,4 (FF). Quest'ultimo supporta il sistema di messa a fuoco automatica con messa a fuoco di fase e messa a fuoco di contrasto. Come fotocamera frontale il Huawei Nova 5T utilizza un sensore da 32MP con apertura da f/2.0 e lunghezza focale fissa. Sul retro troviamo 3 fotocamere +1. / © AndroidPIT Sono disponibili le modalità di rilevamento delle scene supportate da Panorama, HDR, Bokeh e Machine Learning. Purtroppo nel Nova 5T manca una modalità notturna . I video sono stabilizzati sia con la fotocamera principale (in 4K) che con la fotocamera per i selfie (in Full HD). Con i video Selfie è possibile sostituire i volti con qualcosa di simile agli Animoji. Poiché l'esperienza utente con la fotocamera è la stessa di quella della Honor 20, vi rimandiamo semplicemente al test dell'Honor 20

Huawei Nova 5T – Batteria La batteria del Nova 5T resiste a sette ore di utilizzo continuo. Con un uso moderato ho ottenuto due giorni di autonomia. Il caricabatterie incluso è super veloce. Ho ricaricato la batteria dal 10 al 90% in un'ora circa . Bastano 20 minuti per raggiungere il 50% di carica. Il Huawei Nova 5T dopo un'ora di carica offre un giorno e mezzo di funzionamento. / © AndroidPIT

Huawei Nova 5T – Specifiche tecniche Dimensioni: 154,3 x 74 x 7,9 mm Peso: 174 g Capacità della batteria: 3750 mAh Dimensioni del display: 6,26 pollici Tecnologia display: LCD Schermo: 2340 x 1080 pixel (412 ppi) Fotocamera frontale: 32 megapixel Fotocamera posteriore: 48 megapixel Flash: Dual-LED Versione Android: 9 - Pie Interfaccia utente: Huawei EMUI RAM: 6 GB Memoria interna: 128 GB Memoria removibile: Non disponibile Chipset: HiSilicon Kirin 980 Numero di core: 8 Velocità di clock: 2,6 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0