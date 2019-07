Elon Musk: troppo presto per pensare agli aerei elettrici

Nonostante Tesla stia ancora lottando per non rimanere indietro nella produzione delle sue auto elettriche, Elon Musk sta già pensando al passo successivo. L'eccentrico produttore di Tesla ha già in mente di voler realizzare aerei elettrici!

Elon Musk non le manda certo a dire e, tramite il suo account Twitter, lo ha dimostrato diverse volte. Il boss di Tesla ha risposto ad alcune domande sulla possibilità di realizzare degli aerei elettrici dicendo che purtroppo le attuali batterie non sono in grado di supportare un tale sforzo.

Tuttavia, è probabile che ciò si protrarrà nei prossimi cinque anni, il che, in linea di principio, potrebbe rendere possibile il loro funzionamento. La densità di energia richiesta da un jet non può attualmente essere raggiunta con le batterie ricaricabili. Secondo Musk, tuttavia, il vantaggio in termini di peso dei motori elettrici e la loro efficienza energetica sono superiori ai motori a reazione attuali.

Yes, but still a bit too limited on range. That will change in coming years as battery energy density improves. — Elon Musk (@elonmusk) 29. Juni 2019

Tutto questo sembra che Musk ci abbia già pensato più di una volta. In realtà, non è nemmeno la prima volta che accenna agli aerei elettrici. Alcuni anni fa aveva già lavorato ad un prototipo in grado di effettuare decollo e atterraggio verticale. Questi aeromobili sono indicati con l'abbreviazione VTOL ed è abbastanza plausibile che i risultati di SpaceX possano aiutare in questo tipo di sviluppo.

Secondo voi tra quanto tempo saremo in grado di volare all'interno di aerei elettrici?