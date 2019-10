iPhone 11 Pro recensione: il capolavoro di Apple ha il suo prezzo

Due dei tre nuovi iPhone 11 hanno ora il suffisso "Pro" nel nome. Il design non è cambiato molto, la novità sta nell'hardware. Dopo aver dato un'occhiata da vicino all'iPhone 11 Pro Max, ecco la nostra recensione del più compatto iPhone 11 Pro, forse il migliore dei tre.

Pro ✓ Fotocamera

✓ Prestazioni

✓ Display

✓ Design compatto Contro ✕ Prezzo

✕ Modello base con 64 GB

Design familiare Apple non è solita aggiornare il design degli iPhone ogni anno. Il produttore continua ad affidarsi al design conosciuto dall'iPhone X. Nuova è la scocca su cui il vetro smerigliato crea un effetto diverso e dove spicca la nuova fotocamera tripla. Un design che divide gli utenti. Il comparto fotografico quadrato non spicca tanto dalla scocca e, per questo, l'iPhone posato su un tavolo risulta più stabile di quanto ci si possa aspettare dando un'occhiata alle foto. Apple si affida ancora una volta ad un notch importante sul pannello frontale, impossibile non notarlo! L'iPhone 11 Pro si distingue dal suo predecessore solo sul retro. / © AndroidPIT Personalmente di notch e tripla fotocamera dal design quadrato non mi importa più di tanto. Il nuovo look della scocca mi piace forse anche perché attira meno le impronte digitali rispetto al vetro usato in precedenza. Come al solito, l'iPhone spicca per la lavorazione e il modello 11 Pro ha a mio papere le misure perfette. Con i suoi 5,8 pollici è anche il più piccolo dei tre modelli. Pesa solo 188 grammi, ma rispetto a molti smartphone Android attuali o anche a un iPhone X (174 grammi), i grammi in più si sentono. D'altra parte anche questo contribuisce a far sentire prezioso lo smartphone.

Un display superiore Gli esperti di DisplayMate hanno già elogiato il nuovo schermo Super Retina XDR. Non mi sorprende. I display Apple sono buoni anche se nell'utilizzo quotidiano avrei preferito dei contrasti maggiori ed una maggiore luminosità. La risoluzione del display da 5,8 pollici non è cambiata rispetto all'iPhone X: 2436 x 1125 pixel (458 ppi). Apple ha aumentato il valore del contrasto da 1.000.000:1 a 2.000.000:1. Il display dell'iPhone 11 Pro è eccezionale. / © AndroidPIT True Tone continua a fare il suo lavoro e regola automaticamente il livello del bianco in base alla luce ambientale. Da quando Apple ha introdotto questa funzione, mi piace usarla e funziona molto bene con l'iPhone 11 Pro. In definitiva, anche l'iPhone 11 Pro di Apple offre un ottimo display che rispetto a quello di iPhone X è stato leggermente migliorato. Addio 3D Touch È un peccato che Apple abbia detto addio al 3D-Touch. Anche se resta ancora da vedere la sua utilità, il nuovo Haptic Touch non è semplicemente un sostituto. Qui software ed il motore Taptic lavorano insieme per simulare un comportamento simile a quello offerto dall'hardware che non è però parte del pacchetto. Un po' come spesso capita nella vita di tutti i giorni, per capire che il 3D Touch fosse importante è stato necessario farlo fuori!

Face ID: non c'è concorrenza in questo campo Ricordo ancora l'epoca in cui Apple ha introdotto l'iPhone 5 con il Touch ID e le discussioni sui metodi di accesso biometrici negli smartphone. Un discorso che non si è fermato quando Apple ha introdotto il Face ID con l'iPhone X. Il fatto è che il Face ID è ancora il sistema di riconoscimento del volto più sicuro che troviamo su smartphone. Forse il nuovo Pixel 4 può competere ma per il resto Apple non ha concorrenza. Nel notch si trova la tecnologia per il Face ID. / © AndroidPIT Secondo Apple, l'iPhone 11 Pro ha migliorato ulteriormente il riconoscimento facciale. Forse l'iPhone 11 Pro lo sblocca qualche millisecondo più velocemente dell'iPhone X. Nel mio test il Face ID ha funzionato benissimo e coloro che apprezzano il riconoscimento del volto che funziona anche al buio (e spesso anche con gli occhiali da sole) accetteranno il notch. Personalmente preferisco avere il notch e usufruire del Face ID piuttosto che avere a che fare con un sensore di impronte digitali sotto il display

Nuova versione iOS per un nuovo iPhone Un nuovo iPhone significa una nuova versione di iOS. In qualche modo Apple ha patchato qualcosa con iOS 13. Già nei primi giorni sono seguiti diversi aggiornamenti per eliminare gli errori. Ma si può vivere anche con l'attuale versione iOS 13.1.2 installata sul nostro dispositivo di prova. La nuova modalità Dark Mode è molto popolare e può essere attivata automaticamente in determinate ore del giorno, se necessario. Se attiva, le applicazioni si adattano automaticamente, sempre che supportino la dark mode ed alcune app non lo fanno ancora. Penso anche che sia un peccato che alcune applicazioni di terze parti forniscano icone extra per la modalità oscura, ma non le applicazioni di Apple. Apple ha integrato una modalità dark in iOS 13. / © Apple Apple ha anche adattato una nuova app per fotocamera e foto, naturalmente anche per accogliere le nuove funzioni della fotocamera. Molto gradita è la funzione "Accedi con Apple", con la quale è possibile accedere alle applicazioni e nascondere il proprio indirizzo e-mail, se lo si desidera. Ciò dovrebbe limitare il monitoraggio e rafforzare la privacy.

Più veloce A13 Bionico Tutti i nuovi iPhone sono basati sull'A13 Bionic, il nuovo processore Apple doto di sei nuclei con un clock rate massimo di 2,66 GHz nel caso dei due core ad alte prestazioni. Apple non rivela mai la RAM di cui sono dotati i dispositivi ma dovrebbe essere 4 i GB nell'iPhone 11 Pro. Anche la dimensione della RAM degli iPhone non è così importante. Apple sa come ottimizzare iOS per il proprio hardware e anche gli iPhone più datati di solito funzionano senza problemi. Quindi non ci sono sorprese con l'iPhone 11 Pro. Tutto gira in modo fluido, in nessuna situazione l'iPhone si è bloccato o ha rallentato il passo. E del resto è questo che ci si deve aspettare da un flagship a questo prezzo. L'iPhone 11 Pro può silenziato utilizzando l'interruttore hardware. / © AndroidPIT È anche difficile confrontare le prestazioni di iPhone e smartphone Android proprio a causa dell'ottimizzazione del software. Nei test benchmark l'iPhone 11 Pro Max ha fatto anche meglio dell'iPhone 11 Pro. I valori sono così vicini he nell'utilizzo quotidiano non si avvertirà alcuna differenza. iPhone 11 Pro a confronto nei test benchmark iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max OnePlus 7 Pro 3D Mark Sling Shot Extreme ES 3.1 5.328 5.396 5.374 3D Mark Sling Shot ES 3.0 4.807 5.419 6.958 3D Mark 3D Mark Ice Storm Unlimited ES 2.0 96.131 96.915 65.808 Geekbench 5 (Singolo / Multi) 1.334/ 3.351 1.338 / 3512 733 / 2.748

Stabilizzazione: elettronica La transizione nell'app della fotocamera è ingegnosa. Se si passa da una fotocamera all'altra, la transizione è liscia come il burro. È divertente passare da una all'altra e vedere come cambia l'immagine. Galleria fotografia di Phone 11 Pro Trattandosi della la stessa fotocamera dell'iPhone 11 Pro Max, vi rimandiamo al nostro test dedicato: iPhone 11 Pro Max nel test della fotocamera

Finalmente una batteria più grande L'iPhone 11 Pro è anche più pesante perché integra una batteria più grande. Con 3079 mAh risulta però ancora più piccola rispetto ad alcuni smartphone Android. Tuttavia l'iPhone 11 Pro offre una buona autonomia: riuscirete ad ottenere una giornata o una giornata e mezzo. Soprattutto perché la dark mode in combinazione con il display OLED permette di ottenere un po' di autonomia in più. Apple nel 2019: la ricarica continua con Lightning. / © AndroidPIT La durata della batteria dell'iPhone 11 Pro è comunque convincente ed è un argomento importante per questo smartphone rispetto ai vecchi iPhone. Naturalmente non è ancora possibile valutare in che misura la durata della batteria si riduce nel corso della vita dell'apparecchio. In passato, in questo caso ci sono state talvolta brutte sorprese. E 'anche bello che Apple ha finalmente incluso un caricabatterie da 18 watt.

Apple iPhone 11 Pro – Specifiche tecniche Dimensioni: 144 x 71,4 x 8,1 mm Peso: 188 g Dimensioni del display: 5,8 pollici Tecnologia display: AMOLED Schermo: 2436 x 1125 pixel (458 ppi) Fotocamera frontale: 12 megapixel Fotocamera posteriore: 12 megapixel Flash: LED RAM: 4 GB Memoria interna: 64 GB Memoria removibile: Non disponibile Numero di core: 6 Connettività: HSPA, LTE, Dual-SIM , Bluetooth 5.0