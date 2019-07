La batteria dei nuovi Apple Watch durerà di più grazie al microLED

Secondo alcune fonti, Apple avrebbe stretto rapporti con due società taiwanesi per delegare la produzione e la fornitura di nuovi pannelli microLED da utilizzare sul prossimo Apple Watch, in modo da migliorare la durata della batteria.

Sebbene smartphone e smartwatch siano migliorati di anno in anno sotto ogni aspetto, la durata della batteria è rimasta una questione problematica (anche se ultimamente un po' meno) che nessuno è riuscito ad affrontare in modo efficiente. L'autonomia dei dispositivi è migliorata solo grazie alle ottimizzazioni software e ai componenti meno dispendiosi, ma non si può certo dire che siamo ai livelli dei celebri Nokia di un tempo.

Come molte altre aziende attive nel settore degli smartwatch, anche Apple sta cercando nuovi modi per offrire agli utenti un Apple Watch con una maggiore durata della batteria. Pare che a Cupertino abbiano trovato la soluzione, ma, secondo un nuovo rapporto redatto da Economic Daily News, potremmo non vedere i suoi risultati prima dell'anno prossimo. potrebbe non accadere fino all'anno prossimo.

Il display OLED di Apple Watch non è in grado di soddisfare l'autonomia che Apple prevede di ottenere. / © AndroidPIT by Irina Efremova

Secondo la fonte, per quanto riguarda Apple Watch, Apple prevede di passare dalla tecnologia OLED a quella microLED, più efficiente dal punto di vista del consumo energetico e meno predisposta al problema di burn-in. Apple avrebbe già firmato due accordi con fornitori taiwanesi che si occuperanno di produrre e fornire tali display a partire dal prossimo anno. Ricordiamo che, al momento, Apple si affida a display OLED forniti esclusivamente da un solo produttore: LG Display.

Siete stanchi anche voi della scarsa autonomia degli smartwatch?