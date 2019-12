OnePlus 8 Lite: trapela il look dello smartphone cinese

OnePlus intende lanciare uno smartphone di fascia media trapelato in rete come OnePlus 8 Lite. In rete sono trapelate le prime specifiche tecniche e dei rendering che ci permettono di farci un'idea sul design del nuovo dispositivo.

Il 2020 potrebbe quindi rappresentare un punto di svolta nella strategia del brand cinese. Finora OnePlus ha preferito concentrarsi su dispositivi di fascia alta, solo il OnePlus X è stata l'eccezione alla regola. Ora però sembra che il brand voglia riprovarci con il OnePlus 8 Lite. Le prime informazioni a riguardo arrivano da 91mobiles che ha creato dei rendering basati sui rumor trapelati in rete per darci un'idea sul look del dispositivo.

La cornice sembra essere realizzata in metallo, gli angoli sono arrotondati e la scocca mostra bordi curvi che conferiscono al dispositivo un look più elegante. Non sappiamo quale sarà il design finale adottato dal brand ma queste immagini sembrano piuttosto realistiche considerando i trend del momento.

OnePlus 8 Lite: le specifiche tecniche trapelate

Dal lato tecnico sono poche le informazioni note al momento. Dando un'occhiata al video sopra si può notare l'assenza del lettore d'impronte digitali che potrebbe quindi essere integrato sotto il display. A tale scopo può essere rilevata una doppia fotocamera. Considerato che entrambi i OnePlus 7 integrano una tripla fotocamera questa scelta potrebbe sorprendere ma del resto si tratta di un modello Lite e OnePlus potrebbe avere deciso di affiancare la doppia fotocamera con una fotocamera ToF.

Ci aspettiamo la presenza di uno schermo OLED con una risoluzione in FHD. La fotocamera anteriore è integrata in un foro centrale nel display sul bordo superiore. Il mini jack per le cuffie è dato come non pervenuto.

Cosa ne pensate di un OnePlus 8 Lite?