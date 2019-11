Il cloud gaming rivoluzionerà il mondo dei videogiochi

Quest'anno finalmente inizierà l'era del cloud gaming. Google Stadia e Microsoft xCloud, due potenti pesi massimi nel settore IT, ci mostrano come sia possibile giocare con titoli di alta qualità senza un hardware speciale e con un abbonamento in stile Netflix. Ma vale davvero la pena saltare sul treno del cloud gaming ora?

Nel settore dell'intrattenimento, quando si parla di musica e video, lo streaming ha sostituito le altre soluzioni fisiche. Netflix, Amazon Prime Video e presto anche Disney+ e Apple TV+ forniscono serie TV e film in streaming. Con Apple Music, YouTube Music, Spotify & Co. la musica in streaming è disponibile sempre e ovunque. I servizi sono completamente indipendenti dal dispositivo e dalla piattaforma, in modo da garantire a noi, come clienti, un'esperienza impeccabile.

Cloud Gaming: il gaming sempre e ovunque! © AndroidPIT

Cloud Gaming: i primi tentativi falliti

Chiunque creda che Google e Microsoft siano i pionieri con i loro servizi di cloud gaming si sbaglia. Già nel 2010 OnLive si è proposta come la prima piattaforma di cloud gaming a cui ha seguito Gaikai nel 2011. Entrambe le piattaforme hanno fallito principalmente a causa di un problema del cloud gaming: i fornitori dovevano creare una rete globale di server o attrarre un partner nel Paese che già disponeva di tale rete di server.

Anche i requisiti hardware e di connettività del server sono molto più elevati rispetto, ad esempio, a un server che fornisce musica o video per servizi on-demand. Gaikai e OnLive non sono per questo riusciti ad emergere a causa di questo problema ed anche a causa della potente industria del gioco che girava intorno a Sony, Microsoft, Nintendo e gli editori. È interessante sapere che Sony Playstation ha messo mano a Gaikai e OnLive.

Cloud Gaming 2020: pronto per il grande pubblico?

Oltre a Gaikai e OnLive vi sono stati altri tentativi, ma la maggior parte degli streaming erano basati sull'esecuzione dii giochi su un PC personale e sullo streaming dell'output grafico su un altro dispositivo, come una TV, tablet o smartphone. Solo Nvidia offriva giochi reali nel cloud con la sua piattaforma GeForce Now.

Purtroppo GeForce Now è ancora in versione beta dopo quattro anni e quindi non liberamente accessibile. Il grande vantaggio di GeForce Now è e sarà che Nvidia non vuole puntura su abbonamenti online e acquisto di giochi come Google Stadia propone. Nvidia punta su un servizio che permette di disconnettere i giochi dal PC e di eseguirli virtualizzati su un server Nvidia per giocarli su smartphone, Mac, PC o Nvidia Shield. Non sappiamo quando GeForce Now passerà dalla versione beta a quella finale ed al momento anche i prezzi e le differenze tra le offerte sono sconosciute.

Anche Microsoft sta lavorando ad un suo progetto di cloud gaming chiamato xCloud. Purtroppo è necessario registrarsi per accedere alla versione beta e avrete inoltre bisogno di un controller Xbox Wireless con Bluetooth di ultima generazione.

Microsoft, tuttavia, offre dei vantaggi significativi rispetto a Nividia grazie alla sua struttura aziendale. Da un lato Microsoft possiede Azure, un'infrastruttura di server al pari di Google e Amazon. Microsoft produce inoltre hardware, come i prodotti Surface e naturalmente Xbox, oltre ad essere attiva nel mondo delle applicazioni per iOS e Android. In particolare la divisione console di gioco avvicina editori e viluppatori di giochi in modo che Microsoft possa espandere rapidamente il portafoglio di giochi per xCloud. Inoltre Microsoft stessa è attiva come editore e sviluppatore e può quindi sviluppare giochi esclusivi per la piattaforma.