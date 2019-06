PlayStation 5: il cambiamento è adesso?

Il prossimo anno, il tanto atteso e degno successore della PlayStation 4, già chiamato dai fan della PlayStation 5, entrerà nel mercato dei videogiochi. Aspettatevi una macchina rivoluzionaria, senza preoccuparsi della scomparsa dei giochi che amate al giorno d'oggi. Il mondo videoludico non subirà alcun sconvolgimento, in quanto il direttore generale di PlayStation assicura che ci sarà una transizione senza soluzione di continuità.

La PlayStation 4 ha ormai più di 5 anni e ha venduto più di 100 milioni di copie in tutto il mondo. La console di nuova generazione, già chiamata PlayStation 5 dai fan, è attesa con ansia! Jim Ryan, Presidente e CEO di PlayStation, ha risposto alle domande di Cnet e ha annunciato che la console di nuova generazione di Sony non solo sarà rivoluzionaria, ma sarà assicurata una transizione senza soluzione di continuità per poter giocare ai titolo attuali.

Il paesaggio sta cambiando rapidamente

"Questa transizione sarà probabilmente più interessante di qualsiasi altra che abbiamo visto in passato", ha riferito Ryan durante l'intervista, aggiungendo che le nuove piattaforme, come quella di Google, cambierà il mondo dei sicuramente il mondo videogiochi.

Il paesaggio sta cambiando rapidamente. Se dovessimo fare affidamento al mondo che conosciamo da 25 anni, è probabile che gli eventi che ci circondano superino noi stessi, quindi dobbiamo agire modo diverso rispetto al passato.

Nello spirito dei giochi di nuova generazione, PlayStation offre ora un servizio di gioco online in 19 paesi, con 170 programmatori e 780 giochi soltanto negli Stati Uniti. Ryan potrebbe pentirsi di non averne parlato abbastanza e spiega che in realtà hanno "compiuto molti più progressi di quanti la gente possa pensare".

Non dimenticherete la vostra vecchia console

Il Presidente di PlayStation ci ricorda: "Ogni transizione sarà regolare e graduale". Anche se le tanto attese console di nuova generazione saranno probabilmente un successo, Ryan ci ricorda che non la transizione non avverrà dall'oggi al domani.

Che aspetto avrà la nuova console PlayStation? / © Shutterstock

Ma allora quale sarà questa console di nuova generazione? Si baserà interamente sul cloud o si tratta di una console ibrida? Quest'ultima opzione sembra quella più probabile, anche se il manager di PlayStation ha concluso con: "console ibrida? Forse, non lo so. E se lo sapessi, non ve lo direi di certo!".

Qual è la vostra idea di PlayStation 5?