Realme X2 Pro hands-on: il vero flagship killer del 2019?

Con X2 Pro Realme porta in Europa uno smartphone di fascia alta. Guardando al prezzo del dispositivo non si direbbe ma la scheda tecnica punta in alto. Abbiamo provato il nuovo Realme X2 Pro ed ecco le nostre prime impressioni sul nuovo smartphone cinese che punta al popolo.

L'eleganza del Gorilla Glass 5 del metallo Il Realme X2 Pro si presenta come la maggior parte degli smartphone attualmente sul mercato: un corpo realizzato in vetro 3D Gorilla Glass 5 e metallo senza nessuna particolarità. Ha un bel design e risulta elegante nel suo corpo da 161x75,7x8,7 mm non molto leggero (199 grammi) . I bordi leggermente curvi sul retro migliorano l'ergonomia dello smartphone La scocca lucida attira facilmente le ditate ma offre un design pulito: a fare da padrone è il comparto fotografico costituito da quattro sensori allineati verticalmente e dal logo del brand che si è spostato rispetto ai precedenti modelli. I bordi sono leggermente curvi lungo i lati il che migliora l'ergonomia dello smartphone. Le fotocamere sporgono dalla scocca facendo ballare leggermente lo smartphone se poggiato su una superficie piatta. Rapporto schermo/corpo del 91,7% / © AndroidPIT Sono tre i tasti fisici: accensione lungo il lato destro, regolatore di volume a sinistra. Lungo il bordo inferiore è presente il port USB di Tipo C, il mini jack per le cuffie cablate e la griglia dello speaker. In alto a destra si nasconde l'alloggio per le schede SIM: il Dual SIM è supportato ma non l'utilizzo di una scheda microSD per espandere la memoria. Frontalmente il Realme X2 Pro offre un ampio display interrotto in alto solo dal piccolo notch a goccia che ospita la fotocamera frontale. Ottimo il rapporto schermo/corpo del 91,7%. Il logo realme ha cambiato posizione! / © AndroidPIT Dal lato del design Realme ha fatto un buon lavoro sul nuovo X2 Pro che mi ha ricordato parecchio il Huawei P30 Pro. A differenza di quest'ultimo però risulta più ingombrante e pesante in mano. Su Realme X2 Pro manca inoltre la certificazione IP68.

Display a tutto tondo Realme nella realizzazione del X2 Pro ha pensato agli utenti che amano utilizzare lo smartphone per usufruire al massimo di contenuti multimediali, gaming compreso. Lo testimonia l'ampio schermo quasi privo di bordi con pannello Super AMOLED da 6,5" con risoluzione di 2400 x 1080 pixel risultante in 402 ppi e con refresh rate di aggiornamento da 90Hz . Refresh rate di aggiornamento da 90Hz e lettore d'impronte digitali integrato sotto il display Non è il primo brand ad introdurre questa feature che punta sulla fluidità ma fino a poco tempo fa era presente solo sui dispositivi pensati per i veri gamer (pensate a Asus ROG Phone e Razer Phone di prima e seconda generazione, Nubia Magic 3, Sharp Aquos R3). OnePlus, che fa della velocità e della fluidità un punto chiave dell'esperienza utente, l'ha introdotta prima con 7 Pro e l'ha implementata ora anche su OnePlus 7T e 7T Pro. Nel frattempo anche altri brand ci stanno lavorando su: preparatevi ad un 2020 in cui probabilmente tutti i nuovi flagship monteranno uno schermo con refresh rate di aggiornamento da 90Hz quindi. Super AMOLED da 6,5" con risoluzione di 2400 x 1080 pixel e refresh rate di aggiornamento da 90Hz! / © AndroidPIT Si tratta di una funzionalità non tangibile, difficile da valutare nell'uso quotidiano a meno che si passi ad un dispositivo con un refresh rate inferiore: allora sì che riuscirete a notare la differenza. Trovare questa funzionalità su Realme X2 Pro è davvero una bella sorpresa se si guarda al prezzo del dispositivo ed i gamer in particolare non potranno che apprezzarla. Un'altra piacevole sorpresa è il lettore d'impronte digitali integrati sotto il display. La registrazione dell'impronta è abbastanza rapida e lo sblocco è preciso e veloce. Realme afferma essere il più rapido sul mercato con tempi di sblocco di 0,23 secondi. Lo schermo offre una buona luminosità massima e minima. / © AndroidPIT Nel menu delle impostazioni dedicate al display è possibile ridurre il refresh rate a 60Hz per diminuire i consumi della batteria, regolare la temperatura di colore, la luminosità, attivare il filtro per ridurre l'affaticamento degli occhi, attivare la protezione notturna ad un orario programmato, ridimensionare schermo e carattere. Realme offre anche una sorta di Always On: si chiama Orologio a schermo spento e si limita alla visualizzazione su schermo spento di data e ora. Lo schermo, dal rapporto di 19.5:9, offre una buona luminosità massima e minima. I neri sono profondi ed i colori sono vivaci. Il bianco tende leggermente al grigio ma da buon Super AMOLED, fa un buon lavoro con qualsiasi tipo di contenuto. Sono inoltre supportati HDR10+ e DCI-P3 al 100%.

Android 9 e ColorOS 6.1 Realme X2 Pro arriva in Europa con Android 9.0 Pie e ColorOS nella versione 6.1 , la stessa offerta dai dispositivi Oppo. Nonostante si tratti di due brand indipendenti, il cordone ombelicale rimane ed è visibile. Le patch di sicurezza nell'unità da me testata sono datate 5 settembre. Peccato lo smartphone non arrivi con Android 10. L'esperienza utente, durante il breve periodo in cui l'ho utilizzato, è risultata fluida, il passaggio da una schermata all'altra è rapida. Si tratta di un'interfaccia altamente personalizzata lontana da Android stock ma offre alcune feature dedicate come uno spazio per il gaming, gesti e sblocco tramite riconoscimento del volto. Tutti i metodi di sblocco implementati rispondono in modo rapido: tra lettore d'impronte digitali e riconoscimento del volto preferisco quest'ultimo, ma si tratta di abitudini. Sullo smartphone troverete tutti i servizi Google integrati ed alcuni bloatware by default. Android 9 e ColorOS girano su Realme X2 Pro. / © AndroidPIT

Una scheda tecnica da vero top di gamma Realme 2X Pro sfoggia una scheda tecnica di tutto rispetto. Lo smartphone è animato dall'ultimo processore Qualcomm, lo Snapdragon 855 Plus realizzato con processo a 7nm. Alle prestazioni grafiche ci pensa la GPU Adreno 640. Realme fornisce lo smartphone in tre diverse configurazioni di memoria: 6GB RAM LPDDR4X e 64GB di memoria interna UFS 2.1

8GB RAM LPDDR4X e 128GB di memoria interna UFS 3.0

12GB RAM LPDDR4X e 256GB di memoria interna UFS 3.0 Le componenti integrate promettono bene e se si mettono insieme tutti i pezzi, dal display con fresh rate da 90Hz alle antenne MIMO 4*4 per migliorare la ricezione ed al sistema di raffreddamento liquido, si capisce come Realme abbia pensato ad utenti esigenti come i gamer. Realme 2X Pro offre inoltre speaker stereo con dualità ultra-lineare e supporto al Dolby Atmos surround che puntano a completare l'esperienza multimediale. Presente il supporto all'NFC. Occorrerà trascorrere più tempo con lo smartphone per capire come se la cava sotto pressione; aggiorneremo questa sezione nella recensione finale riportando anche i risultati dei test benchmark.

Fotocamera quadrupla sul retro Realme X2 Pro offre sulla scocca quattro fotocamere: Sensore Samsung ISOCELL GW1 da 64MP f/1.8 che punta sull'ottimizzazione delle foto in condizioni di scarsa luminosità

Sensore da 8MP f/2.2 grandangolare con angolo di visione di 115° e supporto al super macro (2,5 cm)

Teleobiettivo da 13MP f/2.5 con zoom ibrido fino a 20x

Sensore da 2MP f/2.4 dedicato ai ritratti. Frontalmente è presente un sensore da 16MP f/2.0 con supporto dell'AI che lavora sull'effetto bellezza e che dovrebbe dare una mano anche sulla qualità dei selfie scattati in notturna. Fotocamera quadrupla sul retro. / © AndroidPIT La fotocamera offre il supporto alla modalità Nightscape 2.0, slow-motion, time-lapse, panorama, filtri applicabili in tempo reale ed una modalità Pro. Sarà interessante mettere alla prova la fotocamera sia dal lato della fotografia ma anche dal lato video (stabilizzazione, ultra grandangolo e bokeh effetto sono supportati).

4000 mAh e SuperVOOC 50W Realme X2 Pro integra una batteria da 4000mAh che dovrà tenere in vita l'ampio display. Il processore Qualcomm gioca un ruolo importante così come l'ottimizzazione software. Occorrerà testare per bene lo smartphone per capire l'autonomia offerta ma è importante evidenziare il supporto alla carica rapida SuperVOOC 50W che assicura una carica completa in 35 minuti.