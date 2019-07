Relazioni LGBTQ illegali? Tinder avviserà prontamente gli utenti

Tinder sta per lanciare un nuovo aggiornamento che permetterà agli utenti di ricevere una notifica quando si trovano in Paesi in cui le relazioni LGBTQ sono considerate illegali.

La nuova funzionalità, chiamata da Tinder "Traveler Alert", non si limiterà soltanto ad avvisare gli utenti, ma nasconderà automaticamente i loro profili quando viaggiano all'estero in Paesi in cui le relazioni omosessuali sono considerate illegali. L'occultamento del profilo non è obbligatorio e gli utenti potranno scegliere se rimanere nascosti oppure no.

Tuttavia, se dovessero optare per un profilo pubblico, Tinder nasconderà comunque il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere per proteggerli dalle forze dell'ordine o da persone che potrebbero prenderli di mira. L'avviso verrà visualizzato esclusivamente agli utenti che risiedono in Paesi "a rischio" o che utilizzano Tinder Passport.

Il team della popolare applicazione ha collaborato con l'associazione LGBTQ per identificare i 69 paesi in cui le relazioni omosessuali sono considerate illegali. Le punizioni per atti e relazioni tra persone dello stesso sesso variano da un posto all'altro, ma in nove paesi, tra cui l'Iran e l'Arabia Saudita, i pubblici ministeri possono chiedere la pena di morte.

Tinder vi avvisa nel caso in cui vi troviate in Paesi in cui le relazioni LGBTQ sono considerate illegali. / © Tinder

Anche altre app dello stesso tipo, tra cui l'app di incontri gay Scruff, avvisano gli utenti delle potenziali conseguenze in base al Paese in cui ci si trova. Ovviamente, Tinder conta milioni di utenti attivi in tutto il mondo e, mano che espande la sua portata, deve mantenere gli utenti sicuri e consapevoli di ciò che potrebbe accadere loro se mantengono pubblici i loro profili.

Siete d'accordo con la decisione presa da Tinder?