Samsung Galaxy Note 10+ recensione: lo smartphone che eccelle in tutto

Il più piccolo Galaxy Note 10 è molto più maneggevole. La scocca poi attira le impronte digitali e il rivestimento antigrasso non è così efficace come su Huawei P30 Pro. Rassegnatevi a pulire il Galaxy Note 10+ più e più volte. A proposito di abitudini: dovrete anche prendere familiarità con i tasti fisici collocati a sinistra invece che a destra. È davvero insolito, ma almeno Samsung non ha usato il pulsante Bixby!

Anche la superficie del Samsung Galaxy Note 10+ presenta due svantaggi. Da un lato è molto scivolosa, il che, insieme alle dimensioni dello smartphone, non lo rende piacevole da tenere in mano. Il Galaxy Note 10+ è abbastanza largo con oltre 77 millimetri e pesa circa 200 grammi. Si tratta di uno smartphone ingombrante, e se è scivoloso può cadere più facilmente.

Lo svantaggio di usare una cover è quello di coprire il retro dello smartphone e sarebbe davvero peccato nella colorazione Aura Glow. Il vetro luccica in tutti i colori dell'arcobaleno , ma non è eccessivo, spesso sembra argento. L'audacia di proporre un po' più di colore permette agli utenti di scegliere e chi preferisce lo smartphone nero può comunque acquistarlo.

I migliori smartphone Samsung si fanno notare nell'universo Android in termini di lavorazione e il Galaxy Note 10+ non fa eccezione. Tutto è al posto giusto, non vi sono irregolarità, tasti traballanti o imperfezioni. La lavorazione è impeccabile.

C'è chi pensa che gli smartphone abbiano tutti lo stesso aspetto, e non gli si può dare torto. Vetro sul davanti e sul retro, leggermente curvo sui lati, una cornice metallica in mezzo, un po' di colore con sfumature di colori differenti ed ecco il profilo dei nuovi smartphone sul mercato. Vi sono però delle differenze.

L'Always on Display di Samsung è estremamente pratico. Visualizza non solo l'ora e la data, ma anche il livello della batteria e le icone colorate per le notifiche delle singole applicazioni. La luminosità è molto bassa, in modo che il display sempre acceso non disturbi anche al buio.

Vi dirò la verità: il Samsung Galaxy Note 10+ ha il miglior display in circolazione . Se non avete problemi con il piccolo foro nell'Infinity-O-Display, non troverete nulla di sbagliato su questo pannello. Note 10+ utilizza un Super AMOLED da 6,8 pollici, il formato è stupendo e facile da leggere in tutte le posizioni e condizioni di luce.

La S Pen come bacchetta magica

Samsung ha lavorato sulla S Pen. La penna, unico punto di forza del Galaxy Note fin dal primo modello, rimane la stessa in termini di hardware, ma è diventata più corta di pochi millimetri. C'era ancora spazio per nuove funzioni.

Con le nuove azioni si può muovere la S Pen in aria come fosse una bacchetta magica per innescare alcune azioni con gesti speciali. Questi gesti sono utilizzati nell'applicazione della fotocamera ma l'interfaccia è aperta a tutti gli sviluppatori di applicazioni. La S Pen può essere utilizzata come telecomando per scattare foto o per delle presentazioni.

La S Pen ha distinto i Galaxy Note per anni. / © AndroidPIT

La possibilità di zoomare ruotando il pennino è del tutto inutile, avviene a passi di 0.1x e ci vuole un'eternità per raggiungere un notevole livello di zoom. Cambiare le modalità della fotocamera tramite il controllo dei gesti della S-Pen è più pratico se lo smartphone si trova in un treppiede o comunque davanti a voi.

È possibile utilizzare il pennino, a condizione che sia installato l'apposito software, per fornire firme riconosciute legalmente. Samsung ora riesce anche a convertire le note scritte a mano in testo digitale. Se si estrae la penna mentre il Galaxy Note 10+ è in standby, è possibile scarabocchiare direttamente sullo schermo nero, le note verranno salvate automaticamente.