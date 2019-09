Lo smartphone non si accende? Mantenete la calma e scoprite cosa fare

Lo smartphone ed il tasto d'accensione non danno segni di vita? Niente logo del brand colorato, nessun effetto sonoro scontato e ripetitivo, il nulla più totale? Prima di gettare via il vostro smartphone accertatevi che sia veramente arrivata la sua fine seguendo i nostri consigli.

Lo smartphone non si accende

Può sembrare stupido ma lo smartphone potrebbe non accendersi semplicemente perché è completamente scarico. Quando è stata l'ultima volta che lo avete messo sotto carica? Normalmente il dispositivo reagisce al comando di accensione anche quando è scarico, mostrando l'animazione di avvio almeno per qualche secondo prima di morire, o illuminando il led di notifica.

Alcune volte però, se avete azzerato completamente le risorse della batteria, il display rimane completamente spento e lo smartphone sembra essere in uno stato comatoso. Prima di disperarvi, collegate lo smartphone al caricabatterie, se possibile direttamente alla presa a muro, e aspettate almeno 10 minuti prima di riprovare ad accenderlo. Niente da fare? Continuate a leggere.

Lo smartphone non si accende per via del display difettoso

Sicuri che in realtà non si tratti di un problema relativo al display dello smartphone? Potrebbe darsi che una volta schiacciato il tasto di accensione il vostro dispositivo si sia acceso regolarmente, al contrario dello schermo che invece è rimasto completamente nero. Come capire se è questo il caso?

Se il vostro smartphone dispone di un led di notifica, vi basterà osservarlo durante il processo di accensione. Se il led si illumina, ma il display rimane spento (e siete sicuri che lo smartphone sia carico), allora quest'ultimo non funziona come dovrebbe. In alternativa, potrete fare attenzione ad eventuali suoni o vibrazioni durante l'avvio. Purtroppo, in questo caso, l'unica cosa da fare è mandare lo smartphone in assistenza.

Vi è caduto lo smartphone in acqua e non si accende più

Sono sempre più gli smartphone veramente impermeabili che integrano la certificazione IP67 o IP68. I dispositivi Sony Xperia ed i Galaxy Active sono stati tra i primi dispositivi ad offrire questo tipo di protezione da schizzi e immersioni accidentali ma fortunatamente i nuovi flagship si stanno tutti adattando a questo standard.

È possibile che inviando un messaggio su WhatsApp, rispondendo a chiamate mentre scolavate la pasta o lavavate i piatti, qualche goccia d'acqua si sia intrufolata sotto la scocca ed abbia danneggiato qualche componente. In tal caso non provate ad accendere lo smartphone per evitare ulteriori danni: asciugatelo al meglio, rimuovete la scocca (possibilità ormai rarissima), e seguite questi nostri consigli per farlo tornare in vita:

Lo smartphone rallenta e poi non si accende più

Sono mesi che notate rallentamenti inusuali, riavvii improvvisi, messaggi di errore ed anomalie simili? Ecco, non era che l'inizio della fine. Spesso questi sintomi coincidono con problemi più facilmente risolvibili, come memoria insufficiente o bug dovuti ad aggiornamenti di sistema, ma altre derivano da problemi di software più gravi che portano alla totale assenza di reattività da parte del dispositivo.

La cosa migliore in questi casi è prevenire, cercando di risolvere i lag prima che annientino il vostro smartphone definitivamente. Potrete ricorrere a reset di fabbrica, aggiornamenti di sistema e pulizia di dati o cache delle singole app. Ma se siete qui è perché ormai è troppo tardi e non vi resta, purtroppo, che contattare l'assistenza tecnica.

La batteria sta perdendo colpi?

Avete tra le mani uno smartphone datato? Potrebbe darsi che la batteria, dopo aver dato anima e corpo per mantenerlo in vita e supportare le vostre richieste da power user, abbia ceduto una volta per tutte. Di solito questo accade gradualmente e lo si nota perché la carica dura sempre meno, ma purtroppo può anche succedere improvvisamente, soprattutto se il problema è dovuto a difetti di fabbrica piuttosto che ad un normale deterioramento.

È removibile? Allora provate a vedere se riporta visibilmente dei danni come, ad esempio, rigonfiamenti o perdite. Se così fosse, rimuovetela immediatamente e non utilizzate il dispositivo fino a quando non avrete sostituito la batteria con una nuova ed originale. Al contrario, se la scocca fissa dovesse impedire tale soluzione, contattate l’assistenza tecnica o rivolgetevi a negozi specializzati.

Lo smartphone si accende ma visualizza solo la schermata di avvio

Se il vostro smartphone si accende, ma non va mai oltre la schermata di avvio siete inciampati in quello che si chiama bootloop: il telefono si avvia normalmente, il display si attiva, ma purtroppo rimanete prigionieri della schermata di avvio.

Questo problema si verifica a volte quando si effettuano procedure avanzate, magari per ottenere permessi di root o per installare ROM cucinate. Se sapete già come muovervi su Android potrete entrare in modalità recovery e pulire le ripartizioni della memoria interna con un wipe; se invece non sapete dove mettere le mani, allora vi consigliamo di leggere la nostra guida dedicata:

Se avete problemi, domande o altre soluzioni al problema, commentate e condividete con noi le vostre esperienze!