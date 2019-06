YouTube: ecco i nuovi strumenti che fareste bene a conoscere

Possedere maggiore controllo su quali video debbano apparire come suggeriti è qualcosa che i fan di YouTube hanno chiesto a gran voce da tempo. Ora, Google sta apportando tre specifici cambiamenti che verranno implementati nei prossimi giorni.

Argomenti e video maggiormente correlati

I video suggeriti hanno lo scopo di aiutarvi a trovare più velocemente ciò che state cercando. Possono riferirsi a video correlati a ciò che state già guardando, video pubblicati da un canale al quale siete già registrati, oppure altri argomenti che potrebbero essere di vostro interesse.

La nuova funzione migliorerà questo sistema per offrirvi contenuti sempre più specifici, dandovi però maggiore controllo. Sarà disponibile nel corso del 2019 sull'app YouTube per Android e iOS, ma anche su desktop.

Rimozione dei suggerimenti

Si tratta di una buona opzione che aiuterà gli utenti a non vedere i contenuti di canali YouTube poco interessanti. Come nell'esempio qui sotto, sarà infatti possibile toccare i tre puntini accanto alla copertina di un video e premere su "Non suggerire questo canale".

A questo punto non vedrete mai più suggerimenti di quel canale. Naturalmente sarete sempre in grado di trovare i suoi video nella ricerca o andando direttamente nella pagina del canale. Questa funzione è già disponibile a livello globale sull'applicazione YouTube per Android e iOS e sarà presto disponibile anche sulla piattaforma desktop.

YouTube sta per arricchirsi di nuove funzionalità che gli utenti hanno richiesto da tanto tempo. / © YouTube

Saperne di più sui suggerimenti

Capita spesso che YouTube raccomandi video di canali che non avete mai visto o sentito prima, talvolta sulla base di ciò che altri spettatori con interessi simili ai vostri hanno apprezzato in passato. A partire da oggi potrete scoprire facilmente tutte le informazioni sul perché un determinato video vi viene suggerito. La funzione è già disponibile a livello globale sull'applicazione YouTube per iOS e sarà presto disponibile su Android e desktop.

Siete contenti di queste nuove funzionalità di YouTube?