5 nuove app da provare assolutamente questa settimana

Ancora una volta, come da tradizione sul nostro sito, siamo qui riuniti per presentarvi una nuova lista di applicazioni e giochi rilasciati questa settimana sul Google Play Store. Come sempre, la selezione è stata preparata con cura dai nostri editori e dalla nostra community. In breve, senza ulteriori indugi, ecco 5 nuove app che meritano assolutamente di essere provate questa settimana.

Fin dall'inizio vi ritroverete in una strana atmosfera in cui sarete vittima di un rituale. Dovrete vestire i panni di un angelo che si trova all'interno di un corpo umano, dotato di poteri sufficienti a combattere i nemici. Il gioco è abbastanza ben fatto e divertirà la maggior pare degli utenti. L'accesso al gioco completo costa 5,99 euro.

Questa applicazione ci è stata segnalata dal suo sviluppatore e completa la serie di Photo Map di cui abbiamo parlato poche settimane fa. Anche in questo caso, l'app permette di accedere ad una mappa e di visualizzare per ogni luogo visitato le foto relative al vostro viaggio. Inoltre, come suggerisce il nome, l'applicazione offre un'integrazione diretta con Google Drive.

Versione testata: 1.00.03

Dimensione: 22 MB

Compatibilità: Android 4.4 o superiore

Prezzo: gratuita con acquisti in-app

È possibile scaricare questa applicazione dal Play Store a questo link.

Angry Birds Explore

Angry Birds è stato un gioco di incredibile successo ed è possibile trovarlo in diverse versioni. L'ultima arrivata permette alla realtà aumentata di unirsi all'avventura. Come per altri giochi di questo tipo, l'ambiente reale si fonderà con quello virtuale e vi porterà sulla famosa isola. Inoltre, Rovio ha dichiarato che non avrete bisogno di ARCore per godere di una migliore esperienza.

Attraversate la porta virtuale per entrare nel mondo di Angry Birds. / © AndroidPIT

Versione testata: 1.20.0

Dimensione: 70 MB

Compatibilità: Android 4.1 o superiore

Prezzo: gratuito con acquisti in-app

È possibile scaricare questo gioco dal Play Store a questo link.

Get It Done: Organize Todo, Notes & Day Planner (non pubblicata)

Come avrete notato, l'app in questione non è ancora ufficiale nonostante possa essere scaricata, quindi potrebbe contenere alcuni bug. Anche in questo caso, il nome è molto esplicito. Si tratta di un'app che vi permette di inserire facilmente note e task, ma va un po' oltre e si ispira al concetto della matrice di Eisenhower con le sue categorie Urgente e Importante, ma senza spingersi troppo oltre.

L'interfaccia è molto intuitiva. / © AndroidPIT

Versione testata: 1.0

Dimensione: 9,60 MB

Compatibilità: Android 5.0 o superiore

Prezzo: gratuita con acquisti in-app

È possibile scaricare questa applicazione dal Play Store a questo link.

LEGO City Explorers

Immergetevi nel mondo LEGO, ma stavolta nello spazio! In questa "brillante app", come la chiama la casa produttrice, bisognerà completare diverse missioni ma, oltre al gioco stesso, è anche possibile accedere a vari video della NASA dove si possono vedere veri astronauti in assenza di gravità.

Sono possibili diverse missioni. / © AndroidPIT

Versione testata: 1.0.2

Dimensione: 82 MB

Compatibilità: Android 4.2 o superiore

Prezzo: gratuita con acquisti in-app

È possibile scaricare questa applicazione dal Play Store a questo link.

Avete notato qualche nuova applicazione interessante questa settimana?