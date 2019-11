5 nuove app da provare questa settimana

Google Stadia

Stadia non ha in realtà bisogno di presentazioni e, ad essere precisi, è stata rilasciata alla fine della scorsa settimana ma avendo saltato la nostra selezione precedente, abbiamo deciso di proporvela questa settimana. Si tratta del servizio di gaming in streaming firmato Google, una piattaforma per il gaming a 360° perché va incontro a chi vuol giocare, a chi vuol guardare altri giocatori all'azione ed a chi sviluppa giochi.

Ciò di cui avete bisogno per godere appieno dei vostri giochi con Stadia è l'app e una rete WIFI, dopodiché potrete portarvi ovunque dietro i vostri titoli preferiti. Stadia permette, a seconda del dispositivo a posizione, della rete e del gioco stesso, di sfruttare una risoluzione in 4K a 60fps.

Un'app per i gamer! / © Google

Versione app: 1.45.279195397

Dimensione: 73 MB

Compatibilità: Android 6.0 e successive

Prezzo: gratuita con acquisti in app

Potete scaricare Stadia dal Play Store.

Playpost: listen to articles

Playpost è un'app che vi permetterà di rimanere aggiornati sulle news che più vi interessano semplicemente ascoltandole mentre siete sui mezzi, fate sport o siete rilassati sul divano di casa. L'app, disponibile in 28 diverse lingue, non fa altro che leggervi notizie, articoli, storie, blog post ed altri contenuti a vostra scelta.

L'app, particolarmente intuitiva e facile da usare, consente di creare le proprie playlist e di personalizzare diversi paramentri tra cui la voce del narratore (sono disponibili più di 240 voci diverse tra cui scegliere) e la velocità di lettura. Presente il supporto per l'utilizzo offline, per consentire l'ascolto di contenuti anche in assenza di rete! L'app è gratuita ma consente di usufruire di 30 minuti di lettura al mese, due abbonamenti a pagamento sono disponibili.

PlayPost legge i vostri contenuti preferiti. / © AndroidPIT

Versione app: 1.7.0

Dimensione: 27 MB

Compatibilità: Android 4.1 e successive

Prezzo: gratuita

Potete scaricare Playpost dal Play Store.

PewDiePie's Pixelings

PewDiePie's Pixelings è un gioco che, vi avverto, potrebbe creare dipendenza! L'obiettivo del gioco è semplicissimo: liberare gli abitanti di Pixeland dagli invasori e riportare la pace nei diversi mondi. Semplice no? In teroia sì, nella pratica un po' meno!

Caratterizzato da piacevoli animazioni e da un gameplay avvincente, PewDiePie's Pixelings riuscirà a conquistarvi ma dovrete essere pazienti perché alcuni livelli richiedono tempo per essere completati. Alcuni giocatori hanno riscontrati alcuni bug nel gioco ma gli sviluppatori stanno lavorando per migliorarlo. Il gioco è gratuito ma con acquisti in app.