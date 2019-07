5 nuove app da provare questa settimana

Annunciato a febbraio, Dr. Mario World è finalmente sbarcato nel Play Store! Distribuito nella versione free to play, offre centinaia di livelli caratterizzati da ambientazioni diverse nelle quali dovrete impegnarvi ad eliminare i virus. Come? Allineando le capsule dello stesso colore, sia orizzontalmente che verticalmente, un po' come in Bubble Bobble!

Groovepad è semplice da usare e permette di condividere i propri brani in un tap, anche attraverso WhatsApp . Un'app per chi è alle prime armi e vuole mettersi in gioco! Groovepad è gratuita per 7 giorni, dopodiché costa 5,99 euro a settimana. L'abbonamento è cancellabile in ogni momento dal Play Store. Disponibile anche in una versione pro, priva di pubblicità (gli inserti sono piuttosto noiosi) e con sonorità illimitate.

Groovepad è un'app pensata e realizzata per chi ha la musica nel sangue e desidera mettersi alla prova creando delle proprie tracce musicali. Con questa applicazione potrete selezionare i vostri generi musicali preferiti (hip-hop, EDM, house, drum & bass, elettronica, etc), utilizzare gli effetti del pad e creare così dei veri e propri brani.

Il gameplay è semplicissimo: basta un tap per far partire l'auto e regolarne la velocità. Ogni livello è ambientato in uno scenario differente ed accompagnato da un diverso sottofondo musicale che segnerà il ritmo della vostra corsa. Il gioco offre la modalità a due giocatori che, in modo piuttosto curioso, divide il display dello smartphone in due, permettendovi di giocare contemporaneamente con un amico utilizzando un unico dispositivo.

Come ve la cavate alla guida? Prima di rispondere a questa domanda, scaricate Bad Roads GO sul vostro dispositivo Android e mettetevi alla prova con colline, ponti ed ostacoli di diverso genere. L'obiettivo del gioco è quello di raggiungere il traguardo senza perdere gli scatoloni per strada o dovrete ripartire da capo!

Versione: 1.0.1

Dimensione: 18M

Compatibilità: Android 4.1 o successive

Prezzo: gratuita con acquisti in app

Scaricate Bad Roads GO dal Play Store e non dimenticate di allacciare le cinture!

Calcolapizza: stasera pizza?

Calcolapizza è un'app che vi faciliterà la vita in cucina! Se amate la pizza e, soprattutto, quella fatta in casa, quest'app vi permetterà di calcolare le dosi giuste in pochi secondi. Basta infatti inserire i parametri richiesti nell'app (temperatura della stanza, numero e peso dei panetti, sale, olio, etc.) per ottenere la ricetta perfetta per la vostra pizza.

La pizza, del resto, necessita di pochi ingredienti ma il problema è metterli insieme nelle quantità giuste! Calcolapizza consente inoltre di salvare le ricette dei vostri impasti per poterli riutilizzare in futuro. Se conoscete già La confraternita della pizza, quest'app non è altro che la sua versione mobile.

La giusta ricetta per una pizza impeccabile! / © AndroidPIT

Versione: 1.0.1

Dimensione: 26M

Compatibilità: Android 5.0 o successive

Prezzo: gratuita

Scaricate Calcolapizza dal Play Store.

Super GPS Compass Map: 3 app in 1

Quest'app mette insieme GPS, bussola ed i servigi di Google Maps per guidarvi nelle vostre avventure all'aria aperta. La bussola digitale, attraverso il sensore magnetico incorporato ed appoggiandosi a GPS e Maps, offre delle coordinate precise oltre ad individuare ristoranti, hotel, bar, bancomat, ospedali nei dintorni.

Anche in questo caso si tratta di un'app facile da usare e dalla grafica moderna. Tra le funzioni offerte, anche le previsioni meteo, le mappe di 220 Paesi e le condizioni del traffico.